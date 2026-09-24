彰化和美織傘遊戲場開工 飛索、跑酷等14種設施打造共融遊戲場

彰化縣長王惠美接連兩天到和美鎮，昨天出席和美青年住宅開工，今天再宣布彰化首座融入織傘文化的特色遊戲場開工。縣府在和東國小第二校區預定地打造忠全運動園區，兒童遊戲場規劃14種遊戲設施，也提供鄉親優質、安全的休閒運動空間，工期預計210日曆天。

彰化縣政府推動「一鄉鎮一特色公園」政策，今天舉行「和美鎮忠全運動園區兒童遊戲場環境設施改善工程」開工典禮。王惠美表示，此案總經費約4000萬元，其中縣款投入約3333萬元、鎮公所投入約667萬元，將打造具有地方特色的全齡共融兒童遊戲場，與鄉親休閒運動空間。

王惠美表示，相鄰的400公尺標準田徑場預計10月完工，未來可提供學生、運動選手及民眾更完善、專業的運動及訓練環境；另一側也即將興建可容納9面標準羽球場的多功能場館，館內地下停車場將設置約80席停車位，讓兒童遊戲場與周邊運動設施相互串聯，提升整體運動休閒機能。

和美鎮長林庚壬表示，忠全運動園區建設共分為3個部分，包括預計10月完工的400公尺跑道、兒童遊戲場，以及包含9面羽球場與80席地下停車位的羽球館工程。此外，縣府近期規劃在和中廣場興建地下停車場與廣場，可補足周邊青年住宅等區域的停車需求，加上鎮公所對面的轉運站建置，將為和美打造更完善的休閒與交通空間。

城觀處表示，和美是彰化重要的傳統織傘聚落，本案融入製傘產業及紡織文化，以「傘曜和美」為入口意象，規劃飛索、跑酷、攀爬、籃球及樂齡運動等多元設施，打造安全、有趣的全齡共融兒童遊戲場。目前縣府城觀處已完成17座共融式特色公園，另有7座施工中，和美忠全兒童遊戲場完工後，將成為第25座共融式特色公園，盼成為地方新的親子休閒亮點。