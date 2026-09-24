聽新聞
0:00 / 0:00
感念父母化大愛 林文村捐500萬助中正學子站上世界舞台
中正大學獲500萬元「築夢」助力！中正大學名譽博士、順億關係企業總裁林文村感念父母養育之恩，以父母之名成立的公益慈善會捐贈500萬元，設立為期5年的「順億國際築夢獎學金」，協助學生負擔機票、住宿及海外生活費。中正大學表示，近3年學生赴海外交換人數已成長40%，獎學金將降低經濟門檻，讓更多學生有機會走向世界。
中正大學昨天下午舉辦「順億國際築夢獎學金」捐贈儀式暨學生赴外交換說明會，由校長蔡少正代表受贈。林文村以「林來順林邱銀花公益慈善會」名義捐贈500萬元，分5年挹注，支持有意赴海外交換、研修的學生。
校長蔡少正表示，大學推動國際化，不能只增加姊妹校數量，更重要的是讓學生真正「想走出去，也走得出去」。近3年中正大學學生赴海外交換人數成長40%，但機票、住宿及生活費仍是不少學生面臨的現實門檻，這筆獎學金正好提供實質支持。
蔡少正說，鼓勵學生走出去不能只有夢，還需要實際資源，希望學生到不同國家認識當地文化、拓展視野，也把在中正大學所學帶向世界。校方未來也將持續爭取資源，讓學生赴海外學習時減少後顧之憂。
林文村長期投入公益，2020年發起籌組「義雲會」，凝聚雲嘉產業力量投入醫療及公益行動。他為感念父母林來順、林邱銀花白手起家及養育之恩，以父母之名成立公益慈善會；今年3月曾捐贈AED給中正大學，4月再捐贈長照交通車給嘉義市長照中心。
林文村表示，這是他第一次捐贈獎學金，希望將自己喜歡「逐夢」的人生態度分享給年輕學子。他長年經營外銷事業，深知國際視野與實務經驗的重要性，若獲獎學生前往美國，也歡迎到公司參訪、實習，進一步了解企業運作。
林文村並以「一期一會、一生懸命」勉勵學生，把握每次相遇及學習機會，找到值得長期投入的方向，在追逐夢想之餘，也培養國際視野與社會責任。
2026教育月》邀請您一同關心
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。