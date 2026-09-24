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感念父母化大愛　林文村捐500萬助中正學子站上世界舞台

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
中正大學校長蔡少正表示，鼓勵學生走向世界不能只有夢，更需要實質資源支持，讓學生真正「想走出去，也走得出去」。圖／中正大學提供
中正大學校長蔡少正表示，鼓勵學生走向世界不能只有夢，更需要實質資源支持，讓學生真正「想走出去，也走得出去」。圖／中正大學提供

中正大學獲500萬元「築夢」助力！中正大學名譽博士、順億關係企業總裁林文村感念父母養育之恩，以父母之名成立的公益慈善會捐贈500萬元，設立為期5年的「順億國際築夢獎學金」，協助學生負擔機票、住宿及海外生活費。中正大學表示，近3年學生赴海外交換人數已成長40%，獎學金將降低經濟門檻，讓更多學生有機會走向世界。

中正大學昨天下午舉辦「順億國際築夢獎學金」捐贈儀式暨學生赴外交換說明會，由校長蔡少正代表受贈。林文村以「林來順林邱銀花公益慈善會」名義捐贈500萬元，分5年挹注，支持有意赴海外交換、研修的學生。

校長蔡少正表示，大學推動國際化，不能只增加姊妹校數量，更重要的是讓學生真正「想走出去，也走得出去」。近3年中正大學學生赴海外交換人數成長40%，但機票、住宿及生活費仍是不少學生面臨的現實門檻，這筆獎學金正好提供實質支持。

蔡少正說，鼓勵學生走出去不能只有夢，還需要實際資源，希望學生到不同國家認識當地文化、拓展視野，也把在中正大學所學帶向世界。校方未來也將持續爭取資源，讓學生赴海外學習時減少後顧之憂。

林文村長期投入公益，2020年發起籌組「義雲會」，凝聚雲嘉產業力量投入醫療及公益行動。他為感念父母林來順、林邱銀花白手起家及養育之恩，以父母之名成立公益慈善會；今年3月曾捐贈AED給中正大學，4月再捐贈長照交通車給嘉義市長照中心。

林文村表示，這是他第一次捐贈獎學金，希望將自己喜歡「逐夢」的人生態度分享給年輕學子。他長年經營外銷事業，深知國際視野與實務經驗的重要性，若獲獎學生前往美國，也歡迎到公司參訪、實習，進一步了解企業運作。

林文村並以「一期一會、一生懸命」勉勵學生，把握每次相遇及學習機會，找到值得長期投入的方向，在追逐夢想之餘，也培養國際視野與社會責任。

中正大學名譽博士、順億關係企業總裁林文村捐贈500萬元設立「順億國際築夢獎學金」，鼓勵學生勇敢追夢、拓展國際視野。圖／中正大學提供
中正大學名譽博士、順億關係企業總裁林文村捐贈500萬元設立「順億國際築夢獎學金」，鼓勵學生勇敢追夢、拓展國際視野。圖／中正大學提供

順億關係企業總裁林文村（左）捐贈500萬元設立「順億國際築夢獎學金」，由中正大學校長蔡少正（右）代表受贈，獎學金將分5年協助學生赴海外交換及研修。圖／中正大學提供
順億關係企業總裁林文村（左）捐贈500萬元設立「順億國際築夢獎學金」，由中正大學校長蔡少正（右）代表受贈，獎學金將分5年協助學生赴海外交換及研修。圖／中正大學提供

林文村在「順億國際築夢獎學金」捐贈儀式暨學生赴外交換說明會分享自身經驗，勉勵學生把握機會走向世界。圖／中正大學提供
林文村在「順億國際築夢獎學金」捐贈儀式暨學生赴外交換說明會分享自身經驗，勉勵學生把握機會走向世界。圖／中正大學提供

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