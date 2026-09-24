聽新聞
0:00 / 0:00

1800萬改造！國姓鄉老穀倉變身 要當在地觀光新亮點

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
國姓鄉農會北港分部老穀倉，改建為「北港溪農創工場」。圖／國姓鄉農會提供
國姓鄉農會北港分部老穀倉，改建為「北港溪農創工場」。圖／國姓鄉農會提供

南投縣國姓鄉農會北港分部倉庫歷經四十五年歲月，因建物老舊與產業轉型，在縣府一千八百萬元補助下，活化改建為「北港溪農創工場」。這座多功能交流場域結合了農產展售、農業文物展示與精品咖啡工場，不僅延續服務在地農民的初衷，更成為帶動國姓鄉觀光遊憩與農產行銷的全新亮點。

國姓鄉農會表示，該分部倉庫建於一九八○年，早期主要用於儲放穀物、農產與肥料，陪伴農友近半個世紀，見證了早期農民揮汗耕作的歲月，承載著在地集體的歷史記憶。隨著農業人口高齡化與觀光產業興起，倉庫使用頻率逐年下降；加上建物老舊，屋頂漏水、鋼筋裸露等隱憂，農會評估後，去年向縣府爭取經費進行活化轉型。

考量偏鄉農會財政拮据，縣府分兩年度補助一千萬元、八百萬元協助工程。整個園區的改造，涵蓋建物結構補強、環境改善、內外場域的重新配置，同步調整倉儲動線，以降低周邊的交通安全隱憂。縣府期盼這座老舊穀倉能華麗轉身，成為當地發展觀光與行銷的重要據點。

國姓鄉農會理事長甘濰禎指，「北港溪農創工場」將傳統、教育與產業深度結合，是遊客認識國姓的絕佳窗口。園區內規畫了地方文物館、咖啡工場、食農教育推廣中心及農產品銷售中心（𥴊仔店）等四大核心場域，打造出觀光遊憩新亮點。

他說，未來除了行銷農特產，也將透明呈現國姓精品咖啡的製程，藉此幫助農友增加收益。工場更將持續串聯農民、社區與學校，結合北港溪流域的自然環境與農業特色，推廣農村深度旅遊，吸引更多人走進國姓鄉。

國姓鄉 觀光 南投縣 農民 農業 農會 北港 文物

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

黃國昌陪邱臣遠訪竹北農會 拋食農教育、力挺青小農

台西農會推「烤香米」…米、玉米、毛豆變身零食 張嘉郡助攻行銷

日本笠間台灣辦事處參訪屏東潮州 盼農產搭建交流橋樑

林國漳拋「黃金十年」雙北產業 吳宗憲跑遍北北基桃竹拚跨縣合作

相關新聞

1800萬改造！國姓鄉老穀倉變身 要當在地觀光新亮點

南投縣國姓鄉農會北港分部倉庫歷經四十五年歲月，因建物老舊與產業轉型，在縣府一千八百萬元補助下，活化改建為「北港溪農創工場」。這座多功能交流場域結合了農產展售、農業文物展示與精品咖啡工場，不僅延續服務在地農民的初衷，更成為帶動國姓鄉觀光遊憩與農產行銷的全新亮點。

鄉親優先抽15%戶數！彰化和美青宅 預定2028年完工

彰化縣第四座青年住宅「和美鎮青年住宅興建統包工程」昨日動土，規畫興建地下第一層、地上第八層建築，將提供一房型二十戶及二房型三十九戶，共計五十九戶。工程預計在二○二八年中完工，且保留百分之十五戶數優先供和美、伸港及線西鄉親抽籤，再開放全縣鄉親申購。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。