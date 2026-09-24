1800萬改造！國姓鄉老穀倉變身 要當在地觀光新亮點

南投縣國姓鄉農會北港分部倉庫歷經四十五年歲月，因建物老舊與產業轉型，在縣府一千八百萬元補助下，活化改建為「北港溪農創工場」。這座多功能交流場域結合了農產展售、農業文物展示與精品咖啡工場，不僅延續服務在地農民的初衷，更成為帶動國姓鄉觀光遊憩與農產行銷的全新亮點。

國姓鄉農會表示，該分部倉庫建於一九八○年，早期主要用於儲放穀物、農產與肥料，陪伴農友近半個世紀，見證了早期農民揮汗耕作的歲月，承載著在地集體的歷史記憶。隨著農業人口高齡化與觀光產業興起，倉庫使用頻率逐年下降；加上建物老舊，屋頂漏水、鋼筋裸露等隱憂，農會評估後，去年向縣府爭取經費進行活化轉型。

考量偏鄉農會財政拮据，縣府分兩年度補助一千萬元、八百萬元協助工程。整個園區的改造，涵蓋建物結構補強、環境改善、內外場域的重新配置，同步調整倉儲動線，以降低周邊的交通安全隱憂。縣府期盼這座老舊穀倉能華麗轉身，成為當地發展觀光與行銷的重要據點。

國姓鄉農會理事長甘濰禎指，「北港溪農創工場」將傳統、教育與產業深度結合，是遊客認識國姓的絕佳窗口。園區內規畫了地方文物館、咖啡工場、食農教育推廣中心及農產品銷售中心（𥴊仔店）等四大核心場域，打造出觀光遊憩新亮點。

他說，未來除了行銷農特產，也將透明呈現國姓精品咖啡的製程，藉此幫助農友增加收益。工場更將持續串聯農民、社區與學校，結合北港溪流域的自然環境與農業特色，推廣農村深度旅遊，吸引更多人走進國姓鄉。