鄉親優先抽15%戶數！彰化和美青宅 預定2028年完工

彰化縣第四座青年住宅「和美鎮青年住宅興建統包工程」昨日動土，規畫興建地下第一層、地上第八層建築，將提供一房型二十戶及二房型三十九戶，共計五十九戶。工程預計在二○二八年中完工，且保留百分之十五戶數優先供和美、伸港及線西鄉親抽籤，再開放全縣鄉親申購。

彰化縣長王惠美昨日主持動土儀式時表示，縣府目前積極推動青年住宅政策，從員林、伸港、溪湖到昨日動工的和美，總共規畫興建二百七十七戶。

此次和美青年住宅工程總經費達三點八億元，占地五百三十一坪，地理位置優越，緊鄰高中、國中小、菜市場與古蹟，生活機能完備。此外，該案並規畫有三十個汽車車位及八十八個機車車位，非常適合年輕族群安居，未來孩子出生後，生活將更加便利。

和美鎮長林庚壬指出，和美青宅由縣府統籌規畫，將和美國小旁的老舊宿舍重新改建，為在地年輕人打造優質的居住環境。此建案預計興建五十九戶「只售不租」的青年住宅，並提供百分之十五額度給在地鄉親抽籤申購，呼籲鄉親把握良機。

彰化縣青年發展處強調，和美鎮發展條件優良，既有都市機能與產業基礎穩健，生活圈完整，商業、餐飲及日常採買皆相當便利。青宅選址於生活機能成熟區域，除了提供青年舒適的居住空間，更能強化居住、就業與地方發展的連結。

青發處表示，動土後將配合工程期程辦理後續承購申請等事項，相關申請資格與受理方式，請青年朋友持續關注彰化縣政府青年發展處網站公告。