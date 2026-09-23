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犯保台中分會秋節送暖馨生家庭 盼用相伴撫慰傷痛

中央社／ 台中23日電

中秋節將屆，犯保協會台中分會今天表示，近日由台中地檢署檢察長洪家原與台中分會主委楊銷樺等人率隊，前往關懷馨生家庭，盼透過傾聽與相伴，撫慰家屬傷痛並傳遞溫暖。

犯罪被害人保護協會台中分會今天發布新聞稿表示，中秋節將屆，台中分會辦理中秋節關懷慰問活動，準備秋節禮盒及慰問金，由台中分會專任人員及保護志工組成送暖團隊，前往關懷40戶馨生家庭。

楊銷樺表示，台中分會在洪家原支持下，持續推動各項馨生人關懷服務，無論是急難救助、家庭支持、心理輔導、法律協助或節慶關懷，皆秉持「一路相伴」理念，協助馨生家庭重新建立生活的穩定與力量，勇敢迎向未來。

台中分會表示，洪家原、中檢書記官長林希美及楊銷樺，日前率隊前往因犯罪被害事件失去親屬的馨生家庭慰問。慰問過程中，家屬分享面對親人離世的思念與生活上的調適歷程，一行人除傾聽家屬心聲，並了解其目前所面臨的困難與需求，希望透過陪伴與交流，撫慰家屬心中的傷痛。

台中 中秋節

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