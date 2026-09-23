高美濕地木棧道及周邊設施維護 10月12日至10月23日封閉第1期木棧道

台北市長參選人沈伯洋近期投入選戰後，「洋流」效應持續受到關注，彰化溪州街頭一塊出現沈伯洋身影的競選看板，也成為地方話題。溪州鄉長參選人巫宛萍早在5月便邀請沈伯洋拍攝合體看板，當時沈伯洋尚未掀起如今的選戰聲勢；如今隨著「洋流」受到關注，巫宛萍也透露，希望能進一步邀請沈伯洋到溪州走走。

2026-09-23 13:15