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高美濕地木棧道及周邊設施維護 10月12日至10月23日封閉第1期木棧道

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市政府農業局為加強及維護高美濕地高美野生動物保護區木棧道通行安全，訂於10月12日起至10月23日止辦理木棧道維護作業。施工期間將封閉第１期木棧道，禁止遊客進入。記者游振昇／攝影
台中市政府農業局為加強及維護高美濕地高美野生動物保護區木棧道通行安全，訂於10月12日起至10月23日止辦理木棧道維護作業。施工期間將封閉第１期木棧道，禁止遊客進入。記者游振昇／攝影

台中市政府農業局為加強及維護高美濕地高美野生動物保護區木棧道通行安全，訂於10月12日起至10月23日止辦理木棧道維護作業。施工期間將封閉第１期木棧道，禁止遊客進入，提醒民眾留意相關管制措施，避免影響自身安全。

農業局表示，此次主要施作範圍為第１期木棧道，木棧道入口處起228公尺，考量入口處即為施作範圍，為確保遊客遊憩安全，施作期間禁止進入，現場將設立警戒管制設施，並由在地巡守人員協助勸導。另同步辦理鄰近堤防水泥階梯、壓花地坪、堤頂涼亭及零星修繕，提醒民眾來訪時請勿靠近施工範圍，並配合現場管制。

農業局指出，高美濕地木棧道常年浸泡於海水，例行性封閉檢修是維護安全必要工作。提醒民眾，造訪高美濕地時，務必遵守相關管制事項，切勿擅闖施作管制區域以維護自身安全；若違反管制規定，將依野生動物保育法相關規定處新台幣5萬元以上25萬元以下罰鍰。

高美濕地 濕地 野生動物保護區 台中市

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