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沈伯洋「洋流」吹到彰化？溪州鄉長參選人巫宛萍5月早掛合體看板

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
台北市長參選人沈伯洋近期投入選戰後，「洋流」效應持續受到關注，彰化溪州鄉長參選人巫宛萍與沈伯洋的合體競選看板，也意外成為地方話題。圖／巫宛萍提供
台北市長參選人沈伯洋近期投入選戰後，「洋流」效應持續受到關注，彰化溪州鄉長參選人巫宛萍與沈伯洋的合體競選看板，也意外成為地方話題。圖／巫宛萍提供

台北市長參選人沈伯洋近期投入選戰後，「洋流」效應持續受到關注，彰化溪州街頭一塊出現沈伯洋身影的競選看板，也成為地方話題。溪州鄉長參選人巫宛萍早在5月便邀請沈伯洋拍攝合體看板，當時沈伯洋尚未掀起如今的選戰聲勢；如今隨著「洋流」受到關注，巫宛萍也透露，希望能進一步邀請沈伯洋到溪州走走。

巫宛萍表示，沈伯洋獲民進黨中央提名後，她便邀請對方拍攝合體看板，以「台北溪州、城鄉連結」為主題，目前看板設在溪州鄉溪林路與村西路口。她說，自己與沈伯洋有不少共同朋友，兩人的經歷也有些相似，原本都有各自的專業領域，後來因投入公民倡議走進公共事務，再從政治素人踏入選舉。

除了合體看板，沈伯洋近日也特別抽空替巫宛萍錄製推薦影片，從專業、在地及執行力等面向介紹她，影片約1分多鐘，近日已在社群平台曝光。巫宛萍說，沈伯洋目前行程相當滿，仍願意撥時間替她拍攝影片，「很感動，也很感謝」，接下來也會持續邀請沈伯洋到溪州，盼兩人的城鄉連結能有進一步交流。

40歲的巫宛萍畢業於台南藝術大學建築藝術研究所，2010年因藝術駐村來到溪州，隔年參與「護水運動」，與當時擔任公所秘書的吳音寧站在第一線。從藝術領域走進地方公共事務後，巫宛萍一路投入至今，這次首度參選溪州鄉長，也成為地方備受關注的政壇新人。

2026九合一選舉 沈伯洋 彰化 鄉長

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