南投國姓老穀倉華麗變身 砸1800萬活化成觀光新亮點

南投國姓鄉農會北港分部倉庫興建逾45年，隨產業變化及歲月老舊破損，安全堪慮，縣府補助1800萬元協助農會活化改建，轉型為「北港溪農創工場」，結合農產展售、農業文物展示、咖啡工場等多功能交流場域，服務農民也供遊憩觀光。

國姓鄉農會指出，該農會北港分部暨倉庫興建於1980年，服務該地區農友，摒儲放穀物、農產及肥料等，陪伴守護當地農民將近半個世紀，見證早期農友們揮汗耕作的豐收歲月，是在地集體的歷史記憶。

但隨歲月流逝，受農業人力高齡化、觀光興起等產業變化影響，該分部倉庫使用頻率下降，更因建物老舊，屋頂漏水、鋼筋裸露等，致使人員出入安全堪慮，農會評估須修繕，且盼活化與轉型，去年向縣府爭取經費改建為「北港溪農創工場」。

縣府表示，考量偏鄉農會財政拮据，分2年度補助1000萬元及800萬元協助活化，整個園區從建物結構補強、環境改善等重新配置內外場域，並調整倉儲動線，降低周邊交通安全隱憂，盼老舊穀倉華麗轉身，成當地農產行銷及觀光重要據點。

國姓鄉農會理事長甘濰禎說，「北港溪農創工場」不僅服務農民，將傳統、教育與產業結合，是遊客「認識國姓」的窗口，規畫地方文物館、咖啡工場、食農教育推廣中心、農產品銷售中心－𥴊仔店等4大核心場域，成觀光遊憩新亮點。

甘濰禎強調，該農創工場也未來除了行銷推廣當地農特產，也將透明呈現國姓精品咖啡製成，幫助在地農友收益，更將持續串聯農民、社區、學校與地方產業，結合北港溪流域自然環境、農業特色與農村旅遊，讓更多人願意走進國姓旅遊。

國姓鄉農會活化北港分部老穀倉改建轉型為「北港溪農創工場」成當地觀光新亮點。圖／國姓鄉農會提供

國姓鄉農會活化北港分部老穀倉改建轉型為「北港溪農創工場」成當地觀光新亮點。圖／國姓鄉農會提供

國姓鄉農會活化北港分部老穀倉改建轉型為「北港溪農創工場」成當地觀光新亮點。圖／國姓鄉農會提供

國姓鄉農會活化北港分部老穀倉改建轉型為「北港溪農創工場」成當地觀光新亮點。圖／國姓鄉農會提供