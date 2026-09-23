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星星也能帶動觀光！南投打造「暗空」旅遊鏈 23人先拿認證

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
23名學員完成南投縣星空導覽人才培訓，通過銅星級認證並取得結業證書，為南投培育新一批星空導覽人才。圖／南投縣政府提供
23名學員完成南投縣星空導覽人才培訓，通過銅星級認證並取得結業證書，為南投培育新一批星空導覽人才。圖／南投縣政府提供

南投縣拚星空旅遊再跨一步，縣府自8月17日起辦理星空導覽人才培訓，歷經課堂講授、實地觀測、導覽演練及認證考核，昨天有23名學員取得銅星級認證並結業，未來將投入各地星空導覽，縣府也將推動星光旅遊地，串聯在地產業搶攻夜間觀光

南投縣政府觀光處副處長温銘忠表示，今年課程不只教學員辨識星體，還包括暗空倡議、基礎天文、觀星導覽、四季星空、希臘神話、中國星官、星圖軟體及手機天文攝影等，讓學員從「看得懂星星」進一步學會「帶遊客看星星」。

這次培訓另一項特色，是將專業天文與地方旅遊結合，安排文化故事、暗空產業行銷及實地體驗，希望學員未來能依照服務場域，設計具有地方特色的星空行程。

温銘忠指出，南投各地擁有不同自然環境與人文景觀，星空導覽人才培育完成後，可進一步發展多元夜間旅遊，讓遊客不只白天走景點，晚上也能留下來體驗星空。

縣府表示，未來將持續推動暗空計畫及星空旅遊活動，並串聯星空友善店家、在地觀光產業及專業導覽人才，逐步建立從暗空環境保護、人才培育到旅遊體驗的發展鏈結，讓星空成為南投推動夜間觀光及地方產業的新資源。

23名學員完成南投縣星空導覽人才培訓，通過銅星級認證並取得結業證書，為南投培育新一批星空導覽人才。圖／南投縣政府提供
23名學員完成南投縣星空導覽人才培訓，通過銅星級認證並取得結業證書，為南投培育新一批星空導覽人才。圖／南投縣政府提供

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