台中海洋館生日慶 10月壽星整月都可免費入館不限平假日

台中海洋館去年10月8日舉行開業典禮，營運將滿一周年，館方打破傳統單日慶祝慣例，宣布感恩回饋方案：凡10月出生的壽星，一個月不限平日或假日、不設名額上限，皆可免費入館暢遊；同行親友只要最晚於參觀前一天在官網預約購票，全票與優待票同享9折優惠。

台中海洋館表示，10月8日是一周年重要里程碑，館方決定以「壽星請客」的派對規格回饋大眾，將10月8日當天的慶典擴大為全月狂歡。

自10月1日起至10月31日止，凡10月出生的壽星，只要至台中海洋館官方售票平台「壽星專區」登記，即可獲得「10月壽星免費入館」專屬票券，入館當天出示含照片之有效身分證件正本查驗，全月不限平假日均可免費暢遊全館一次。同行親友亦享優惠，最晚需於入館前一天在官方售票平台完成線上預約購票，全票及優待票享9折，參觀當日不開放此優惠折扣；博愛票不適用。10月期間入館並加入官方LINE好友，現場即可領取「電子生日派對券」，享有指定飲品買一送一或商品折抵優惠（二擇一），人人有獎。

除了入館優惠，受大小朋友好評的特展「海洋幻術師」，原訂於10月11日結束，館方為回饋熱烈回響，宣布特別延展至10月31日迎來最終章。