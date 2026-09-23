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大雅這條巷道消防救護車難進出 楊瓊瓔協調退縮營區圍牆拓寬

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市大雅區忠義里月祥路361巷僅約3米寬，消防車、救護車等救援車輛進出不易，立委楊瓊瓔及市議員吳呈賢、吳建德爭取拓寬工程，今天辦理設計成果說明會。記者游振昇／攝影
台中市大雅區忠義里月祥路361巷僅約3米寬，消防車、救護車等救援車輛進出不易，立委楊瓊瓔及市議員吳呈賢、吳建德爭取拓寬工程，今天辦理設計成果說明會。記者游振昇／攝影

台中市大雅區忠義里月祥路361巷僅約3米寬，消防車、救護車等救援車輛進出不易，立委楊瓊瓔及市議員吳呈賢、吳建德爭取拓寬工程，今天辦理設計成果說明會，預計投入約2200萬元，將全長約260公尺路段拓寬至約6公尺。

楊瓊瓔今天邀集中市府建設局養工處、十軍團及忠義里長林義木等人說明工程規劃，市府建設局養工處說明，工程目前已完成初步設計，改善範圍約260公尺，原路寬約3公尺，原有溝渠寬約0.8公尺，路側擋土牆約1.5公尺高。工程完成後，將打除原有擋土牆並新設擋土牆，既有暗溝也將回填、平移後重新施作，同時拓寬3公尺路基、重新鋪設AC路面，並辦理營建廢棄物清運及電線桿、路燈遷移等工程，初估經費約2200萬元。

十軍團表示，考量地方道路拓寬及居民通行、救災需求，營區願配合圍牆退縮3公尺，但相關工程設計仍須兼顧營區安全及既有設施，擋土牆等設計也會要求符合營區安全相關規範，後續細部設計將持續與市府協調。

忠義里長林義木表示，月祥路361巷只有約3米寬，居民對道路拓寬期待許久，最重要的是讓消防、救護車輛能順利進入。尤其巷內住戶不少，若發生緊急事故，道路寬度不足恐影響救援，希望工程能順利推動，早日改善居民多年通行困擾。

吳呈賢表示，月祥路361巷寬度約3米，路側還有擋土牆、排水溝及營建廢棄物，部分路段也有電線桿、路燈等設施，影響道路通行。吳建德說，此次除爭取道路拓寬，也將同步改善排水及路側擋土設施，一次解決道路狹窄、排水及周邊環境等問題。

楊瓊瓔表示，月祥路361巷位於1號至23號路段道路狹窄，巷內若發生火災或其他緊急事故，消防、救護車輛進入後救援空間有限。她與吳呈賢、吳建德議員共同爭取道路拓寬工程，提供居民更安全、順暢的通行環境。

楊瓊瓔說，此次拓寬工程使用土地皆為國有地，經與相關單位協調後，十軍團也同意營區圍牆退縮3公尺，為道路拓寬提供用地空間。未來工程完成後，除改善居民日常通行，也可提升消防、救護等救援車輛進出效率，強化救災安全。

台中市大雅區忠義里月祥路361巷僅約3米寬，消防車、救護車等救援車輛進出不易，立委楊瓊瓔及市議員吳呈賢、吳建德爭取拓寬工程，今天辦理設計成果說明會。記者游振昇／攝影
台中市大雅區忠義里月祥路361巷僅約3米寬，消防車、救護車等救援車輛進出不易，立委楊瓊瓔及市議員吳呈賢、吳建德爭取拓寬工程，今天辦理設計成果說明會。記者游振昇／攝影

議員 台中市 楊瓊瓔

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