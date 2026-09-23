中秋前夕送暖！台中環保局攜手萬海航運784份物資親送弱勢資收戶

台中市環保局響應社會責任，今年中秋節前夕攜手萬海航運關懷弱勢，共同籌措水晶肥皂、香皂、毛巾、刷毛圍脖及洗手露等共784份愛心物資，由環保局清潔隊送至弱勢資源回收個體戶手中，傳遞滿滿溫暖。

無獨有偶，台中市警局烏日分局烏日派出所警員賴顗伊日前因協尋案件得知轄內廖姓婦人一家生計困頓，特地於中秋節前夕自掏腰包認購物資參與烏日朝天宮平安慶典，獲廟方熱烈響應加碼捐贈，日前帶領警察志工將民生物資親自送到廖家，並結合到府防詐宣導送暖。

環保局長吳盛忠說明，資收個體戶是城市資源循環體系中重要的一環，其中部分個體戶屬於經濟弱勢，中市自2021年起透過整合社會資源關懷，由愛心企業主動捐贈，累計捐贈市值達150萬元，今年獲萬海航運、惠嘉電等2家企業響應。

環保局指出，市府2019年起配合環境部推動「資收關懷計畫」，針對符合低收入戶、中低收入戶或身心障礙等資格等資收個體戶，以優於市場價格補助指定應回收物，每人每月最高補助5000元，提供實質經濟支持，也提升低價資源回收物的回收成效。

參與計畫的林女為低收入戶，丈夫與孩子都是身心障礙者，長期肩負沉重的照顧與經濟壓力，在加入資收關懷計畫後，讓她有能力安排兒子入住護理之家，獲得完善的照顧，也讓她能稍微喘口氣，減輕長期照顧家人的壓力，協助改善生活。

環保局表示，未來將持續結合中央政策及民間企業資源，提供資收個體戶適切的關懷與協助，並持續改善作業安全及生活支持，讓環境保護、資源循環與弱勢關懷同步落實。

警員賴顗伊（左二）攜手烏日朝天宮等單位中秋送暖廖姓婦人。圖／讀者提供

萬海航運捐贈784份愛心物資。圖／台中市環保局提供