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因應中聯問題油事件造成沙拉油缺口 中市府：替代用油足夠

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市政府經發局盤點替代油品及掌握市場概況。圖／台中市政府提供
台中市政府經發局盤點替代油品及掌握市場概況。圖／台中市政府提供

針對中聯問題油事件造成國內營業用沙拉油每月有4千2百公噸缺口，台中市政府經濟發展局上午說，經盤點市場用油，目前主要替代品棕櫚油、芥花油總供應量達7千250公噸，可挹注缺口。業者可依製程、風味及產品標示需求，彈性評估採用替代品。對仍有沙拉油使用需求的業者，市府將持續「追蹤供需、協調媒合」，協助穩定產業用油供應。

經發局長張峯源說，據經濟部指出，近期芥花油、葵花油、棕櫚油銷售量增加20%至25%，顯示市場已逐步增加替代油品使用。部分原本使用福壽、福懋及泰山沙拉油的食品業者，因臨時轉換供應商，仍可能面臨限量供應或延遲供貨情形。市府除持續與中央協調，促請其他油品業者增產調度，也同步「盤點替代品、建立採購管道」，協助業者依產品特性選擇適用油品，降低供應調整造成的影響。

經發局說，目前營業用沙拉油主要替代品為棕櫚油及芥花油，棕櫚油一般作為烘焙、烹調及食品加工，目前營業用市價每桶平均約970元，略高於沙拉油均價925元；芥花油具有耐高溫特性，適合家常煎煮炒炸，營業用市價每桶平均1260元，高出沙拉油約36%。

據掌握油品製造商月平均產量方面，棕櫚油大統益約3千公噸、福懋約2千公噸、福壽約8百公噸，合計5千8百公噸。芥花油部分，大統益約7百公噸、福懋約350公噸、福壽約400公噸，合計1千450公噸，兩項合計平均每月7千250公噸。相關食品製造業者及下游用油業者，可依實際需求洽上述油品製造商採購。

經發局說，業者除直接聯繫油品製造商，如仍有營業用油採購需求或困難，可透過經濟部「馬上辦服務中心」0800-280-280尋求供需媒合，也可洽經發局04-2228-9111分機31611，市府將持續彙整需求並協助業者對接供應資訊，共同維持市場供應穩定。

台中市政府經發局盤點替代油品，注意民生用油供應。圖／台中市政府提供
台中市政府經發局盤點替代油品，注意民生用油供應。圖／台中市政府提供

台中市政府邀中央及產業召開油品協調會議。圖／台中市政府提供
台中市政府邀中央及產業召開油品協調會議。圖／台中市政府提供

中聯 沙拉油 福懋 台中市

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