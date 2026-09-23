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台灣少子化豐原醫院祭鼓勵 員工每名子女育兒補助最高10.8萬

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
衛福部豐原醫院近期喜迎「寶寶潮」，這個月有4名員工迎接新生兒，醫院透過育兒補助及員工子女教保中心等措施，支持同仁兼顧工作與家庭。圖／豐原醫院提供
衛福部豐原醫院近期喜迎「寶寶潮」，這個月有4名員工迎接新生兒，醫院透過育兒補助及員工子女教保中心等措施，支持同仁兼顧工作與家庭。圖／豐原醫院提供

少子化成國安危機，衛福部豐原醫院近期卻喜迎一波「寶寶潮」，這個月有4名員工迎接新生兒，豐原醫院副院長張崑敏表示，近期院內接連傳出新生兒報到的好消息，其中有服務多年的護理同仁迎接第一胎、第二胎，也有同仁喜獲龍鳳胎。醫院今年同步推出育兒支持措施，員工子女從出生至3歲，每月補助3000元、連續36個月，每名子女最高可獲10萬8000元。

近期迎接第一胎的張姓護理師，從學生時期就在豐原醫院完成「最後一哩」護理實習，畢業後選擇留任，目前在小兒加護病房服務8年，從護理實習生一路成為能獨當一面的護理人員，也在熟悉的工作環境迎接人生新階段。另一名同樣服務8年的潘姓護理師近期也迎來第二胎，院內還有黃姓兒科專科護理師迎接第一胎龍鳳胎，及準備迎接第三胎者，近期接連傳出好消息。

張姓護理師表示，醫療工作忙碌，成為媽媽後，更能感受到工作與家庭兼顧的重要，她說養小孩從奶粉、尿布到後續托育，都是長期的支出，豐原醫院每月提供3000元育兒補助，而且可持續3年，對有小孩的家庭來說是很實際的支持。她期待未來員工子女教保中心啟用後，能減輕同仁尋找托育及接送孩子的壓力，讓大家工作時更安心。

豐原醫院院長李永恒表示，面對全台醫護人力短缺，現在談人才留任，如果只談薪資已經不夠，年輕世代同樣在意工作環境、職涯發展，及工作與家庭能不能兼顧。醫院每天的醫療服務，仰賴醫師、護理師及所有同仁共同照顧病人與家庭，要讓同仁安心投入工作，醫院也要先把員工照顧好，讓大家在工作、家庭與生活之間都能獲得支持，醫院將「員工為重」納入治理核心，希望真正做到「照顧照顧者」。

育兒政策是豐原醫院人才留任策略的一環。李永恒指出，今年將支持延伸到員工家庭，子女自出生至3歲，每月補助3000元、連續36個月，每名子女最高可獲10萬8000元，今年預計投入超過百萬元育兒補助經費，支持員工家庭育兒需求；預計明年初啟用的員工子女教保中心，可提供32名收托名額，進一步銜接2至6歲幼兒照顧需求。

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