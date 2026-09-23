中秋烤肉 中市開放2綠地 桃園設專屬區 違規開烤直接罰

周末是中秋假期，國人習慣在中秋節相約烤肉，不少人會前往公園綠地。台中市府採取「指定場地集中管理」，今年開放清水鰲峰山公園烤肉區和北屯中正露營區可烤肉，其餘禁止烤肉，違者最高罰六千元；桃園則在虎頭山公園設專屬烤肉設施，違規開烤最高罰五千元。

中市建設局說明，根據台中市公園及行道樹管理自治條例，公園內禁止搭帳棚、生營火、野炊、夜宿和放鞭炮等，違規者根據該自治條例第四十四條，可處一千二百到六千元罰鍰。中秋連假期間市府將會加強巡查，同時提醒民眾遵守規定，勿在非指定場地烤肉。近年市民多已了解相關法規，無人違規遭開罰。

中市建設局長陳大田表示，中秋節家人團聚，烤肉是熱門活動，市長盧秀燕希望讓民眾烤肉的同時，也要顧及環境永續、低碳過節，因此提供兩處公園綠地供市民烤肉，其他公園、綠地和園道則回歸散步、賞月和其他休閒遊憩功能，減少煙霧、垃圾和噪音的影響。

建設局表示，用烤肉以外的方式過中秋，例如賞月、散步、吃月餅和柚子，也能享受相聚時光。市府近年持續透過美樂地計畫改善公園，中央公園、望高寮公園、市民廣場、秋紅谷公園、湧泉公園、后里森林公園等，都很適合欣賞夜景和自然景觀。

桃園市風管處表示，今年全市除設有專屬烤肉設施「桃園市立虎頭山公園」外，其餘公園綠地全數不開放烤肉、野炊或生火行為；違者將依桃園市公園管理自治條例開罰五百至五千元。

桃園長年於虎頭山公園設立烤肉區，民眾可依規定申請，開放時間為上午十一時至下午五時，並於開放前半小時受理現場登記，一個人申請一個位子，民眾可持身分證、健保卡、護照、居留證或工作證等有效證件依序辦理。

新竹市政府養護工程處表示，依新竹市公園管理自治條例規定，公園內不得擅自營火、野炊或搭設棚、帳，以維護市容景觀、保護植栽綠地及防範公共安全事故。