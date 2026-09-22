台中大坑商圈推好滋味券 盼留住登山人潮衝消費

台中大坑商圈今天宣布推出「大坑好滋味券」，民眾只要以新台幣800元，即可購得面額1500元的消費券，採線上登記抽籤制，盼吸引更多登山遊客，留在大坑品嚐美食與泡湯消費。

商圈今天在台中市北屯區東山水岸餐廳舉辦宣傳活動，大坑商圈主委東正勝、北屯區長陳宗祈與商圈業者代表等人出席。

東正勝會中表示，大坑地區有非常健全的登山步道，每逢假日吸引很多遊客到訪，但遊客常登山完就離開，當地有特色美食商家及溫泉，希望透過商圈活動，讓民眾能一日甚至二日遊，將人潮留在當地消費。

提到好滋味券，東正勝說，民眾能以800元購得1500元的消費券，可全額在商圈指定店家使用，消費券共限量300份，即日起開放線上登記，之後將抽出中籤者獲得購買資格，以符合公平原則。

陳宗祈說，活動感謝經濟部商業發展署輔導，以及商圈管委會團結推廣在地店家，期盼透過活動強化推廣國旅，吸引更多人潮到訪。

主辦單位表示，即日起可至「大坑商圈」臉書粉專查詢活動內容與登記好滋味券抽籤，預計於29日抽出購買名單。此外，今年推出3部沉浸式短影音大坑攻略，結合美食、步道與伴手禮，期盼帶領民眾感受大坑山城魅力。