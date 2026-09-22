彰化田中鎮具體行動敬老 今年起重陽禮金加碼年滿65歲有得領

彰化縣田中鎮去年重陽禮品領取年齡下修，今年重陽敬老禮金加碼，今起依序在各里里民活動據點發放；鎮長蕭淑芬說，再多的金錢和禮品都比不上子女平日溫馨關懷和陪伴，一起用餐、聊天，用實際行動傳遞心意最重要。

田中鎮公所今在天峯寺、順天宮、新民里社區活動中心發送重陽禮品和禮金。去年鎮公所把重陽禮品領取年齡從70歲下降到65歲，今年65歲至79歲長者可領到重陽禮金500元和1分重陽禮品，80歲至98歲禮金每人1000元加1分重陽禮品，99歲以上每人禮金2000元加1分重陽禮品。

田中鎮公所採匯款、現金發放的雙軌制，長者可依自身需求及公所相關作業方式，選擇匯款入帳者，鎮公所今天將重陽敬老禮金直接匯入指定帳戶；選擇領取現金者，今日至10月6日依各里辦公處通知時間前往領取，依各里辦公處通知為準。如接獲可疑電話一定要向里辦公處、里長求證，不要被詐騙。