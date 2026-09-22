彰化北斗東螺溪「水醮」 延續百年傳統提前半年種芭蕉

清代濁水溪氾濫，流經彰化縣北斗（舊名寶斗）造成洪患，災後民眾在農曆八月十二日舉行「水醮」祭「溪王」，習俗流傳迄今逾百年，今是農曆八月十二日，北斗東螺開基祖廟天后宮遵照古禮下午祭溪王，超度溺水亡靈並祈求平安。

今年信眾和公司行號贊助普桌約700桌，和往年差不多，普桌從東螺開基祖廟天后宮外，沿宮前街兩側擺放，宮廟前埕依古禮擺放祭祀用具、紙紮房屋和船隻，側邊小廣場也依古禮舉行「藥懺」用陶罐煮中藥，重現古代水患時救助災民的景象。

東螺開基祖廟天后宮副主委黃旗旺說，濁水溪氾濫成災造成百姓傷亡，災後民眾在中秋節前舉行水醮祭祀「溪王」，從1898年到現在從未間斷，水醮範圍遍布濁水溪流域的縣市，舉辦庄頭最多逾600個，隨著行政轄區整編和現代科技化，舉辦水醮庄頭減少，現今還有近百個。

黃旗旺表示，水醮前半年要種植芭蕉樹，一方面代表東螺開基祖廟天后宮融合平埔族信仰，報馬仔拿芭蕉扇，另一方面芭蕉樹在水患時沒完全倒伏，曾攔下差一點被沖走的人，因水醮一定要有芭蕉樹，而盆栽芭蕉的技術有難度，必須翠綠絕不能枯萎，每年種芭蕉成水醮的特色也考驗主辦單位。