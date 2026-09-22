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影／ 台中港離岸風電白色巨柱爆紅 台版「帕德嫩神殿」美景限時倒數

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
台中港碼頭最近出現一處令全網瘋狂的神秘奇景！約30根巨大的白色圓柱在碼頭一字排開，於藍天白雲與海風的襯託下，極具視覺震撼力，遠遠望去猶如古希臘遺跡，被廣大網友封為「台版帕德嫩神殿」，吸引許多民眾專程前往卡位取景。記者黃仲裕／攝影
台中港碼頭最近出現一處令全網瘋狂的神秘奇景！約30根巨大的白色圓柱在碼頭一字排開，於藍天白雲與海風的襯託下，極具視覺震撼力，遠遠望去猶如古希臘遺跡，被廣大網友封為「台版帕德嫩神殿」，吸引許多民眾專程前往卡位取景。記者黃仲裕／攝影

台中港碼頭最近出現一處令全網瘋狂的神秘奇景！約30根巨大的白色圓柱在碼頭一字排開，於藍天白雲與海風的襯託下，極具視覺震撼力，遠遠望去猶如古希臘遺跡，被廣大網友封為「台版帕德嫩神殿」，吸引許多民眾專程前往卡位取景。

這座充滿異國風情的「限定版神殿」，實際上是台電離岸風電二期工程的風機塔架組件。為縮短海上施工時間並降低風險，工程團隊先將高聳的風機白色塔座暫置於台中港5A、5B碼頭附近預組場。未料，尚未安裝葉片的巨大白色柱體整齊排列，意外營造出夢幻又宏偉的建築錯覺，在社群平台上迅速爆紅。

不過，這項「台版神殿」奇景屬於期間限定。隨著離岸風電機組陸續運出外海組裝，這些風機塔架自9月中下旬開始出海，預計於年底前全面安裝完成並撤除預組場。「神殿」景象已正式進入封景倒數，想要一睹風采的民眾可要把握最後機會。

台電也特別提醒，風機暫置區域位於台中港管制區內，一般民眾切勿私自闖入。此外，周邊道路常有大型貨櫃車進出，民眾於港區周邊遠觀或拍照時，務必注意人身安全與交通規則，勿違規臨停，以免發生危險。

「台版神殿」奇景屬於期間限定。隨著離岸風電機組陸續運出外海組裝，這些風機塔架自9月中下旬開始出海，預計於年底前全面安裝完成並撤除預組場。「神殿」景象已正式進入封景倒數，想要一睹風采的民眾可要把握最後機會。 記者黃仲裕／攝影
「台版神殿」奇景屬於期間限定。隨著離岸風電機組陸續運出外海組裝，這些風機塔架自9月中下旬開始出海，預計於年底前全面安裝完成並撤除預組場。「神殿」景象已正式進入封景倒數，想要一睹風采的民眾可要把握最後機會。 記者黃仲裕／攝影

台電也特別提醒，風機暫置區域位於台中港管制區內，一般民眾切勿私自闖入。此外，周邊道路常有大型貨櫃車進出，民眾於港區周邊遠觀或拍照時，務必注意人身安全與交通規則，勿違規臨停，以免發生危險。記者黃仲裕／攝影
台電也特別提醒，風機暫置區域位於台中港管制區內，一般民眾切勿私自闖入。此外，周邊道路常有大型貨櫃車進出，民眾於港區周邊遠觀或拍照時，務必注意人身安全與交通規則，勿違規臨停，以免發生危險。記者黃仲裕／攝影

台電離岸風電二期工程的風機塔架組件。為縮短海上施工時間並降低風險，工程團隊先將高聳的風機白色塔座暫置於台中港5A、5B碼頭附近預組場。未料，尚未安裝葉片的巨大白色柱體整齊排列，意外營造出夢幻又宏偉的建築錯覺，在社群平台上迅速爆紅。 記者黃仲裕／攝影
台電離岸風電二期工程的風機塔架組件。為縮短海上施工時間並降低風險，工程團隊先將高聳的風機白色塔座暫置於台中港5A、5B碼頭附近預組場。未料，尚未安裝葉片的巨大白色柱體整齊排列，意外營造出夢幻又宏偉的建築錯覺，在社群平台上迅速爆紅。 記者黃仲裕／攝影

離岸風電 碼頭 奇景

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