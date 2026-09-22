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彰化北斗鎮面積最大里 社區活動中心風光啟用

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣北斗鎮公所舉行新生社區活動中心揭牌啟用典禮。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗鎮公所舉行新生社區活動中心揭牌啟用典禮。記者簡慧珍／攝影

彰化縣北斗鎮最大里新生里的社區活動中心老舊，經多年規畫和爭取經費拆建，全新社區活動中心今落成啟用，周一到周五辦理長者共餐等多項服務，另兼作緊急避難所，充分發揮C級巷弄長照站功能。

北斗鎮新生社區活動中心基地190.1坪，新建築一樓可集會舉辦活動，二樓小型會議廳及風雨露台，建築面積約104.8坪，建築充滿現代感的設計讓里民相當滿意，今社區婦女才藝團隊表演歌舞慶祝啟用，鄰近里長、社區幹部也趕來道賀。

縣長王惠美表示，時間過得很快，她兩任任期即將屆滿，從過去到現今她都強調只要鄉鎮市公所、村里社區找到土地申請作為社區活動中心或關懷據點，縣政府一定撥款補助整建和充實軟硬體設備，新生社區活動中心改建歸功縣議會、北斗鎮代會大力支持，啟用後不但是里民聚會場所也作為緊急避難所。

鎮長顏宏霖表示，新生社區活動中心全案總經費2900萬元，鎮公所民國110年編列規劃設計預算，111年向彰化縣政府爭取包括拆除老舊建物的工程經費1200萬元，感謝縣長王惠美核定補助款及縣議會支持，鎮公所自籌款在111年、112年合計編列1500萬元，感謝北斗鎮民代表會通過預算，新生社區活動中心114年3月5日開工，今年5月1日竣工，整理內部設施後今風光啟用。

新生里人口數約2350人，排名北斗鎮第七，面積卻最大，民國71年興建加強磚造一層樓但沒地的社區活動中心，因座落地質敏感區，建物逐年老化，歷經多次地震令里民擔心結構安全，鎮代會接受反映後提案改案。啟用後的社區活動中心將作為長青關懷據點提供老人共餐、健康促進、手工藝研習課程、關懷訪視。

彰化 王惠美 彰化縣

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