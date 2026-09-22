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人行道外推消防栓卻擋了導盲磚 中市府：研擬下地或移設
民進黨台中北區市議員參選人簡嘉佑今天說，崇德路人行道上的消防栓緊鄰著導盲磚，不僅位置突兀，還會造成盲人行走危險。而且，該處最近才進行人行道外推工程，消防栓早已在該處設置，但消防栓不僅沒有調整位置，還呈現影響盲人通行的景象。
簡嘉佑到現場勘查說，市府去年公布的「台中市道路設置公共設施審查原則」，明定消防栓等公共設施若設在人行道，應維持至少1.5公尺的行人通行淨寬，但現場明顯對於視障者相當不友善。對視障者而言，導盲磚是辨識方向、維持行進安全的重要設施，如今卻被公共設施直接「卡住」了。
簡嘉佑說，不是人行道外推就叫做人本交通，無障礙更不是「鋪了導盲磚就算完成」，市府應立即現勘，確認消防栓設置是否影響無障礙通行，並提出改善及遷移時程。
台中市政府建設局表示，已排定24日邀集消防局及自來水公司辦理現場會勘，研議採消防栓下地或移設等方式改善，以維護行人通行順暢與安全。
建設局指出，為落實「行人友善」動線優先，後續將針對本市各路口進行盤點，進一步排除行人通行障礙，讓路口行人通行無礙。
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