南投700名清潔隊員有福了 許淑華：明年起每人加發千元獎勵

清運垃圾及資源回收是門苦差事，具工作風險，但因清潔隊為公所管理，獎勵機制不一，縣議員今質詢要求縣府重視其作業環境，建議統一發放禮券或獎金給予實質鼓勵。縣長許淑華允諾，明年起加發實質獎勵金，先以1000元額度來推動。

南投縣議會今天定期會縣政總質詢，縣議員張秀枝指出，清潔隊員每天與垃圾為伍，還得冒風雨豔陽出勤，工作辛苦，公部門除了有責任提供健全的工作設備和安全的作業環境，也因給予實質鼓勵，但各公所財政狀況不同，縣府應統一研議。

縣議員張婉慈表示，清潔隊權責雖歸屬在各地方公所，但其工作量大，甚至常遭玻璃、燈管等易碎物品割傷或刺傷，不分地區都同樣辛苦，建議縣府可以在其生日或清潔隊員節等專屬日子，由縣府統一發放禮券或獎金，來嘉勉慰勞其辛勞。

環保局長李易書說，為確保清潔隊員身心健康，縣府每年編列經費補助清潔隊員健檢，今年補助從每人1600元提高至2100元，且每年投入逾200萬元完善設備，並安排職業安全教育訓練，以及輔導隊員考取相關證照，來降低職災發生。

此外，每年10月25日「全國清潔隊員節」，縣府每年都會為全縣大約700位清潔隊員舉辦聯歡餐會，還有摸彩活動，慰勞隊員們一整年來為全縣清潔、環境保護的努力付出，也時常鼓勵各鄉鎮市公所盡提供給予其轄內清潔隊員福利及獎金。

針對議員建議縣府可統一發放禮券或獎金，給予清潔隊員實質鼓勵，縣長許淑華當場允諾並表示，已要求環保局研議編列經費，於明年餐會後發放禮券或獎金，目標將先以1000元的額度來推動，未來視縣府整體財政狀況再行調整獎金額度。

清運垃圾及資源回收是門苦差事，具工作風險，南投縣政府規畫，2026年起針對清潔隊員加發實質獎勵金，先以1000元額度來推動。聯合報系資料照