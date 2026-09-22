快訊

華府最新權力暗號！價值160萬元「白宮勞力士」曝光 暗藏川普密碼

亞運棒球／林佾葳讓南韓打線吃苦頭 韓媒驚呼喚起「最強銀行員」惡夢

外資買超447億元…ABF四雄全獲青睞 買氣竟不如這檔PCB ETF

聽新聞
0:00 / 0:00

南投700名清潔隊員有福了 許淑華：明年起每人加發千元獎勵

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
清潔隊員工作辛苦且具風險，南投縣長許淑華今於縣議會表示，2026年起加發實質獎勵金，先以1000元額度來推動。圖／南投縣政府提供
清潔隊員工作辛苦且具風險，南投縣長許淑華今於縣議會表示，2026年起加發實質獎勵金，先以1000元額度來推動。圖／南投縣政府提供

清運垃圾及資源回收是門苦差事，具工作風險，但因清潔隊為公所管理，獎勵機制不一，縣議員今質詢要求縣府重視其作業環境，建議統一發放禮券或獎金給予實質鼓勵。縣長許淑華允諾，明年起加發實質獎勵金，先以1000元額度來推動。

南投縣議會今天定期會縣政總質詢，縣議員張秀枝指出，清潔隊員每天與垃圾為伍，還得冒風雨豔陽出勤，工作辛苦，公部門除了有責任提供健全的工作設備和安全的作業環境，也因給予實質鼓勵，但各公所財政狀況不同，縣府應統一研議。

縣議員張婉慈表示，清潔隊權責雖歸屬在各地方公所，但其工作量大，甚至常遭玻璃、燈管等易碎物品割傷或刺傷，不分地區都同樣辛苦，建議縣府可以在其生日或清潔隊員節等專屬日子，由縣府統一發放禮券或獎金，來嘉勉慰勞其辛勞。

環保局長李易書說，為確保清潔隊員身心健康，縣府每年編列經費補助清潔隊員健檢，今年補助從每人1600元提高至2100元，且每年投入逾200萬元完善設備，並安排職業安全教育訓練，以及輔導隊員考取相關證照，來降低職災發生。

此外，每年10月25日「全國清潔隊員節」，縣府每年都會為全縣大約700位清潔隊員舉辦聯歡餐會，還有摸彩活動，慰勞隊員們一整年來為全縣清潔、環境保護的努力付出，也時常鼓勵各鄉鎮市公所盡提供給予其轄內清潔隊員福利及獎金。

針對議員建議縣府可統一發放禮券或獎金，給予清潔隊員實質鼓勵，縣長許淑華當場允諾並表示，已要求環保局研議編列經費，於明年餐會後發放禮券或獎金，目標將先以1000元的額度來推動，未來視縣府整體財政狀況再行調整獎金額度。

清運垃圾及資源回收是門苦差事，具工作風險，南投縣政府規畫，2026年起針對清潔隊員加發實質獎勵金，先以1000元額度來推動。聯合報系資料照
清運垃圾及資源回收是門苦差事，具工作風險，南投縣政府規畫，2026年起針對清潔隊員加發實質獎勵金，先以1000元額度來推動。聯合報系資料照

清運垃圾及資源回收是門苦差事，具工作風險，南投縣政府規畫，2026年起針對清潔隊員加發實質獎勵金，先以1000元額度來推動。聯合報系資料照
清運垃圾及資源回收是門苦差事，具工作風險，南投縣政府規畫，2026年起針對清潔隊員加發實質獎勵金，先以1000元額度來推動。聯合報系資料照

清潔隊員 南投 許淑華

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

教師節將屆花蓮縣送大禮 敬師禮金大幅加碼到2000元

教長祝教師節快樂！師鐸獎得主可帶薪出國進修 明年推教學創新計畫

新北原住民族運動會900選手拚全原運代表資格 個人冠軍8萬增至15萬

鑑識現場反覆勘察不放過細節 張良帆獲新北模範公務員

相關新聞

注意！台中市公園綠地中秋烤肉只能在這2處 違者罰6000

這周末是中秋連續假期，國人習慣在中秋節相約烤肉，不少人會前往公園綠地，台中市建設局表示，中市府採取「指定場地集中管理」，今年開放的2處可烤肉公園分別是清水鰲峰山公園烤肉區和北屯中正露營區，其餘公園禁止烤肉，違者最高罰6000元。

影／ 台中港離岸風電白色巨柱爆紅 台版「帕德嫩神殿」美景限時倒數

台中港碼頭最近出現一處令全網瘋狂的神秘奇景！約30根巨大的白色圓柱在碼頭一字排開，於藍天白雲與海風的襯託下，極具視覺震撼力，遠遠望去猶如古希臘遺跡，被廣大網友封為「台版帕德嫩神殿」，吸引許多民眾專程前往卡位取景。

彰化北斗鎮面積最大里 社區活動中心風光啟用

彰化縣北斗鎮最大里新生里的社區活動中心老舊，經多年規畫和爭取經費拆建，全新社區活動中心今落成啟用，周一到周五辦理長者共餐等多項服務，另兼作緊急避難所，充分發揮C級巷弄長照站功能。

人行道外推消防栓卻擋了導盲磚 中市府：研擬下地或移設

民進黨台中北區市議員參選人簡嘉佑今天說，崇德路人行道上的消防栓緊鄰著導盲磚，不僅位置突兀，還會造成盲人行走危險。而且，該處最近才進行人行道外推工程，消防栓早已在該處設置，但消防栓不僅沒有調整位置，還呈現影響盲人通行的景象。

南投700名清潔隊員有福了 許淑華：明年起每人加發千元獎勵

清運垃圾及資源回收是門苦差事，具工作風險，但因清潔隊為公所管理，獎勵機制不一，縣議員今質詢要求縣府重視其作業環境，建議統一發放禮券或獎金給予實質鼓勵。縣長許淑華允諾，明年起加發實質獎勵金，先以1000元額度來推動。

彰化長青卡10/1農漁會購物 家人代購限行動不便且須申請

彰化縣65歲以上長輩持有的長青幸福卡，目前總發卡數已達23萬7365張，今年10月1日起將開放折抵農、漁會商品消費，每人每月最高可折200元，吸引不少長者積極辦卡。縣府社會處指出，若非本人持卡消費、需委由他人代購，必須先向戶籍地鄉鎮市公所或縣府社會處臨櫃申請，且目前以行動不便的持卡人為主要開放對象。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。