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彰化長青卡10/1農漁會購物 家人代購限行動不便且須申請

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣65歲以上長輩持有的長青幸福卡，目前總發卡數已達23萬7365張，今年10月1日起將開放折抵農、漁會商品消費，每人每月最高可折200元，吸引不少長者積極辦卡。圖／縣府社會處提供
彰化縣65歲以上長輩持有的長青幸福卡，目前總發卡數已達23萬7365張，今年10月1日起將開放折抵農、漁會商品消費，每人每月最高可折200元，吸引不少長者積極辦卡。圖／縣府社會處提供

彰化縣65歲以上長輩持有的長青幸福卡，目前總發卡數已達23萬7365張，今年10月1日起將開放折抵農、漁會商品消費，每人每月最高可折200元，吸引不少長者積極辦卡。縣府社會處指出，若非本人持卡消費、需委由他人代購，必須先向戶籍地鄉鎮市公所或縣府社會處臨櫃申請，且目前以行動不便的持卡人為主要開放對象。

長青幸福卡今年8月1日起開放折抵國民運動中心門票，10月1日起再開放農、漁會消費，今年1月至8月已有2萬2199人申辦，申辦人數持續增加。彰化縣議員劉惠娟今天在縣議會質詢時指出，開放農、漁會消費後，提高長者開卡、用卡意願，但並非每名持卡長者都能自行外出採買，同住家人平時也可能因上班無暇專程前往農、漁會消費，因此需要居服員協助。

劉惠娟表示，目前政策已開放養護機構人員代購，建議也能放寬由居服員協助代購，讓有實際需求的長者也能使用長青幸福卡。也有民眾反映，原本沒有長青幸福卡的丈夫，因也想到農、漁會消費而申辦，但若限定本人持卡消費，就得夫妻兩人一起前往，對民眾而言並不方便。

對此，社會處表示，目前已有條件開放代購，但居服員尚未列入代購對象，考量每個個案情況不同，若有特殊情形，可由縣府另案審查。

社會處說，長青幸福卡為本人卡，卡片上有持卡人的照片及姓名，若持卡人需要委由他人代購，必須先向戶籍地鄉鎮市公所或縣府社會處臨櫃申請代買，經認定相關關係並通過審核後，會在卡片上張貼防偽標籤，以利消費時辨識，目前開放代購仍以行動不便的持卡人為主。

社會處指出，可代購對象包括持卡人的直系血親、同一戶籍或共同生活的旁系血親，以及負扶養義務的其他親屬；若是獨居老人、沒有家屬可協助，則可由里長、鄰長或社會福利相關單位人員協助代購。

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