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8年前喊「捷運到彰化」被嘲諷 王惠美卸任宣示：不再只是夢想

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣長王惠美在8年前首度施政報告高唱「捷運到彰化」，今天任期屆滿的最後一次施政報告表示，「台中捷運綠線延伸彰化」可行性研究今年4月由鐵道局正式啟動審查。示意圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美在8年前首度施政報告高唱「捷運到彰化」，今天任期屆滿的最後一次施政報告表示，「台中捷運綠線延伸彰化」可行性研究今年4月由鐵道局正式啟動審查。示意圖／彰化縣政府提供

彰化縣長王惠美在8年前首度施政報告高唱「捷運到彰化」，今天任期屆滿的最後一次施政報告，對捷運仍念茲在茲。王惠美說，當時許多人冷嘲熱諷，但她沒有因此放棄，除台中捷運綠線延伸彰化已核定外，未來，鹿港線、和美線將逐步建構完成，捷運到彰化，不再只是夢想。

王惠美說，8年前，她提出「捷運到彰化」的政見，當時許多人冷嘲熱諷，但是，她沒有因此而放棄，因為她深信，軌道運輸是現代城市發展的必然趨勢，彰化擁有百萬人口，彰化人絕對值得擁有捷運。

王惠美說，「捷運到彰化」成果終於逐步展現，「台中捷運綠線延伸彰化」可行性研究2024年獲行政院核定，今年2月提報綜合規劃報告，4月由鐵道局正式啟動審查，同時配合彰交特定區等重大建設，檢討縣內整體捷運路網，去年12月提報交通部「大眾捷運系統整體路網評估計畫」，也在今年6月啟動審查，未來，鹿港線、和美線將逐步建構完成，捷運到彰化，不再只是夢想，而是正在一步一步實現的未來。

至於推動近15年的「彰化市鐵路高架化計畫」部分，王惠美表示，終於在2022年獲行政院核定，進入綜合規劃後，將以拆遷最小化為原則，積極協調機檢段遷移，目前綜合規劃報告已進入期末階段，預計今年底前完成送交通部審查。

彰化縣議員吳韋達針對縣長施政報告，質詢彰化市鐵路高架化進度表示，縣府報告提到鐵路高架化綜合規劃報告已進入期末階段，預計年底送交通部審查，但鐵路高架化不只是軌道工程，還涉及機檢段遷移至花壇、二水的用地取得，以及沿線都市計畫變更，他近期在地方走訪，仍有不少市民認為整體工程可能還要等上10年、15年，甚至20年，縣府應把目前進度、後續程序與可能期程向市民說清楚。

建設處長陳昌茂表示，建設處負責鐵路高架化的都市計畫變更，相關變更分為兩個階段，第一階段針對永久軌部分。用地須經都市計畫由農業區變更為鐵道用地後才能取得；縣府已於9月17日與台鐵進行會議，接下來將啟動都市計畫法定程序，力拚年底前正式啟動。至於整體興建期程，因由交通部鐵道局主責，縣府當場未能提出明確年份。

針對新增金馬站與台中捷運綠線延伸的轉乘整合，交通處處長林孟弘表示，金馬站高架完成後，規劃以人行通廊連結捷運綠線，提升轉乘便利性。吳韋達議員要求，縣府不應只停留在「方便轉乘」的概念說明，還應持續公開共構與動線規劃，讓市民理解鐵路高架、捷運延伸與新設車站如何真正整合。

彰縣長王惠美在任內最後一次施政報告說，8年前，她提出「捷運到彰化」的政見，當時許多人冷嘲熱諷，但是，但她沒有因此放棄，未來，鹿港線、和美線將逐步建構完成，捷運到彰化，不再只是夢想。記者劉明岩／攝影
彰縣長王惠美在任內最後一次施政報告說，8年前，她提出「捷運到彰化」的政見，當時許多人冷嘲熱諷，但是，但她沒有因此放棄，未來，鹿港線、和美線將逐步建構完成，捷運到彰化，不再只是夢想。記者劉明岩／攝影

彰化縣議員吳韋達（左）針對縣長施政報告，質詢彰化市鐵路高架化進度，建設處長陳昌茂表示，都市計畫法定程序力拚年底前正式啟動。圖／吳韋達提供
彰化縣議員吳韋達（左）針對縣長施政報告，質詢彰化市鐵路高架化進度，建設處長陳昌茂表示，都市計畫法定程序力拚年底前正式啟動。圖／吳韋達提供

王惠美 彰化 捷運

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