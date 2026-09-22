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南投名間茶菁價跌 農糧署補助收購

中央社／ 南投縣22日電

南投名間鄉茶菁近期面臨收購壓力，鄉公所、農糧署今天與茶農座談，農糧署原研議每公斤3元補助收購，經討論提高到每台斤3元，適用名間出產茶菁，不限茶樹品種及採收方式。

名間鄉公所舉辦茶菁收購穩定措施座談會，名間鄉長陳翰立、農業部農糧署長姚士源與行政院政務顧問温世政等出席，與茶農、茶商及製茶業者討論茶菁價格下跌問題。

温世政表示，茶菁收購價跌到近年低點，但物價及生產成本持續增加，衝擊茶農生計與茶產業供應鏈，他與陳翰立多次拜會希望中央政府提高補助，更實質協助茶農及收購業者，他懇請農糧署將補助提高到每台斤3元，相當於每公斤5元，名間鄉公所隨即附議。

温世政說，經與會代表討論，農糧署原則同意，其中茶農補助每台斤2元、收購聯盟茶商或製茶廠補助1元，並以合格過磅單所載實際淨重計算；感謝農糧署、陳翰立善意回應茶農，座談會形成初步共識後，後續實際補助資格、期間及核發方式以農糧署公告為準。

陳翰立說，茶菁採收有時效性，農民不能一直等，他持續走訪產地聽取茶農、茶商與製茶業者意見，目前最重要先穩定收購動能，降低茶農面對市場波動壓力，短期穩定收購，中長期從契作、加工、通路及市場去化著手，讓名間茶產業不再反覆承受價格波動。

南投 名間 農糧署

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