台中超巨蛋改建中央球場為停車場 盧秀燕：已找到替代場地、銜接無虞

台中超巨蛋下個月簽約，根據計畫內容，超巨蛋會將中央球場改為立體停車場。民代反映，中央球場使用人數眾多，市府應規畫替代方案。市長盧秀燕今宣布，「魚與熊掌可以兼得」，已經找好中央球場的替代場地，保證在超巨蛋開工前啟用，銜接無虞，規模也不會小於現有球場。

台中市議會今天進行市政總質詢，國民黨議員楊大鋐質詢表示，台中超巨蛋是萬眾期盼的建設，預計下個月簽約，力拚4年後啟用，但會把目前的中央球場改建為立體停車場；中央球場是市民休閒運動的場所，也是很多重大集會活動如跨年晚會的地點，市府應規畫替代方案。

盧秀燕答詢表示，中央球場是她任內所建，耗資6000多萬元，是全國第一個男女分開的球場，非常受到年輕人歡迎，使用率也很高；超巨蛋有一定規範限制，挑來挑去只能使用中央球場土地，市民既想要超巨蛋，也希望保留中央球場，這些聲音市府都聽到了，魚與熊掌可以兼得。

盧秀燕指出，水湳有非常多的素地可以使用，已經找到土地，確定會在水湳規畫新的中央球場，而且規模不會小於現有的10面球場；超巨蛋設計需要1年多，這段時間中央球場可以繼續使用，市府會先設計新的球場並啟動前期作業，確保超巨蛋動工時，新的中央球場同步啟用。

盧秀燕說，會在自己任內拍板定案並匡列預算，初步想法是從市長第二預備金中支用規畫設計費用，相信議員會支持，興建經費則從平均地權基金中籌措，那是水湳本身的經費。

運動局長游志祥補充，中央球場有10面籃排球場，以及人工草皮，市府尋找的替代場域就在中央公園地下停車場上方、台中流行影音中心旁邊，運動局已經和建設局、新聞局等相關局處達成共識，今年先啟動設計期程，搭配超巨蛋興建時間，確保在超巨蛋拆遷現有中央球場前，啟用新的中央球場。

台中超巨蛋下月簽約，預計設計1年、施工3年，力拚4年啟用。圖／中市運動局提供