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水湳轉運站啟用後冷清惹議 盧秀燕：提早啟用、不是國道客運慢了

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中水湳轉運中心上月啟用，國道客運本月底才會進駐，目前使用量較少。聯合報系資料照
台中水湳轉運中心上月啟用，國道客運本月底才會進駐，目前使用量較少。聯合報系資料照

台中市水湳轉運站上月初啟用，規畫國道客運、市區客運，未來將銜接國道1號；由於國道客運尚未進駐，民眾使用率偏低，民代質疑水湳轉運站啟用後成為蚊子館。市長盧秀燕表示，國道客運原本就是本月底才要進駐，水湳轉運中心是提早完工提早啟用。

水湳轉運中心斥資46億元，今年8月5日啟用，設置12席市區公車月台、42席國道客運月台與上千席汽機車位。目前轉運中心尚無國道客運，僅9條市區公車進駐，近日多名議員批評，市府砸大錢、花了4年蓋好的水湳轉運中心啟用後規畫不良，沒有運轉效益。

盧秀燕今天赴議會備詢，國民黨議員楊大鋐詢及水湳轉運中心，盧表示，這幾天很多議員問，不過當初興建的時候，就是預定9條國道客運本月底才要進駐，只是工程提早完成，市府才決定上個月啟用，並不是國道客運「晚進來」，有些人對工程沒那麼用心，不清楚這個狀況。

盧秀燕解釋，水湳轉運中心不是只有國道客運，還有給市區公車路線調撥使用，也有設置計程車據點給計程車駕駛休息，另外轉運中心有大量停車空間，可以支援鄰近的綠美圖和台中會展中心停車需求；這麼多功能，提早完工當然要提早啟用。

交通局表示，水湳轉運中心9月30日起將有國光、統聯、中客等9條國道客運路線進駐，行經中清路，屆時民眾可以搭市區公車到轉運中心，再轉乘國道客運前往外縣市；市府會持續掌握旅客搭乘情形、公車運量與周邊交通狀況，評估更多路線進駐的可能性。

台中市長盧秀燕強調，國道客運本就預訂這個月進駐，水湳轉運中心有很多功能，提早完工提早啟用，並不是國道客運進駐時間晚了。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕強調，國道客運本就預訂這個月進駐，水湳轉運中心有很多功能，提早完工提早啟用，並不是國道客運進駐時間晚了。記者陳敬丰／攝影

國道客運 盧秀燕 國道

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