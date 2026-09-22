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彰化中秋連假垃圾清運 9/27僅彰化市定點照常、3類物品別丟錯

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
中秋節及教師節4天連續假期將至，彰化縣環保局公布9月25日至28日全縣26鄉鎮市垃圾清運調整時程，其中9月27日全縣暫停收運。圖／彰化縣環保局提供
中秋節及教師節4天連續假期將至，彰化縣環保局公布9月25日至28日全縣26鄉鎮市垃圾清運調整時程，其中9月27日全縣暫停收運。圖／彰化縣環保局提供

中秋節及教師節4天連續假期將至，彰化縣環保局公布9月25日至28日全縣26鄉鎮市垃圾清運調整時程，其中9月27日全縣暫停收運，僅彰化市定點收運照常服務，其他日期則依各鄉鎮市排程調整。

9月25日彰化市、秀水鄉、埔心鄉、北斗鎮、田尾鄉、溪州鄉及竹塘鄉沿線暫停收運；秀水鄉、伸港鄉、社頭鄉、永靖鄉、埔心鄉、大村鄉、田中鎮、北斗鎮、田尾鄉及溪州鄉定點暫停收運。

9月26日，大村鄉配合連假調整清運排程，當日沿線暫停垃圾收運，其餘鄉鎮市照常收運。9月27日全縣暫停收運，彰化市定點收運照常服務；9月28日，溪州鄉及竹塘鄉沿線暫停收運，伸港鄉、社頭鄉、埔心鄉、北斗鎮、永靖鄉及溪州鄉定點停止收運。

彰化縣府環保局提醒，民眾中秋節與親友團聚、烤肉之餘，仍應做好垃圾分類、資源回收及垃圾減量，並配合各地垃圾車或定點收運時間排出垃圾；非收運時段則應將垃圾妥善打包、暫置家中，勿任意堆置於住家門前或公共空間。

此外，連假期間部分特殊物品也要注意回收方式，高壓容器須確認使用完畢後，獨立包裝並加註警語，再交付資源回收；電池應獨立存放後，交付資源回收車；木炭灰燼則須確認澆熄、沒有火苗後，再打包交付垃圾車。

彰化 連假 垃圾

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