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台中潭子車站市集出現簡體字「民警提示」 台鐵：業者放置

中央社／ 台中22日電

民進黨台中市議員周永鴻今天質疑，潭子車站市集機台出現簡體字「民警提示」，並搭配中國國徽。台鐵公司表示，機台是商場承租業者暫放置的設備，昨晚業者已移除告示。

周永鴻透過新聞稿說明，潭子車站市集機台竟出現簡體字「民警提示」，內容以簡體字寫著「本店監控系統正常情況處於關閉狀態，如遇外力侵犯，將自動開啟報警」，還搭配中國國徽。

周永鴻表示，這件事即使出自個別廠商，場域管理單位仍有把關責任。台灣的車站為什麼會由中國的「民警」來提醒民眾，中國的國徽怎麼會成為台灣公共場所的警示標誌，這些問題不能隨著貼紙撕掉就一起消失。

周永鴻認為，當每一個警訊都被當成小事，台灣對自身公共空間與民主主體的警覺，就可能在一次次不以為意中被蠶食。個案是否涉及刻意操作，應由證據釐清；行政機關眼前已暴露的辨識與管理漏洞，則必須立即處理。

周永鴻要求，台鐵應進一步清查出租場域與商業設備的標示，將審查、巡查及改善責任落實到管理流程；台中市政府也應檢視所屬機關、委外活動及校園使用的圖像、影音與宣傳素材，「公務可以委外，把關責任始終在政府。」

周永鴻表示，經其辦公室昨天向台鐵反映，台鐵已緊急處理，移除相關標示，並表示將加強管理、要求廠商不得使用相關簡體字標示。

台鐵公司以文字稿回應，經查機台為潭子車站橋下商場承租業者暫放置的設備，昨晚業者已移除告示，近期將辦理搬移作業。

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