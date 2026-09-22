南投3.5萬戶無預警停電近半小時 台電：原因待查

南投市等地今天無預警大規模停電，縣政府、醫院員工一度摸黑上班，近半小時後恢復供電。台電公司表示，投中變電所停電，影響一般用戶3萬5529戶，停電原因尚在查明中。

台灣電力公司南投區營業處表示，投中變電所上午9時17分全所停電，影響一般用戶3萬5529戶，人員立即處理後，投中變電所於上午9時30分復電，經查線路無礙，配電饋線系統隨即恢復供電，南投地區受影響一般用戶上午9時44分全部復電，停電原因尚待查明。

南投市上午無預警大規模停電，由於交通號誌停擺，民眾小心通行；南投縣政府、衛生福利部南投醫院、南投縣議會等機關也停電，辦公室冷氣停擺，員工拿出小電扇應急散熱；中寮鄉、名間鄉田仔村也有居民反映停電。