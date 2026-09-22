中台灣里山生活市集10/3登場 推友善農特產品

林業及自然保育署台中分署與南投分署攜手合作，將於10月3日、4日在台中市文心森林公園舉辦中台灣里山生活市集，集結108攤，帶來友善農特產品及社區林業成果推廣等。

農業部林業及自然保育署台中分署今天透過新聞稿說明，首度與南投分署攜手合作，邀集台中、南投、彰化、雲林等深耕里山、友善經營的社區、農友夥伴，於10月3日、4日在台中市文心森林公園舉辦「2026中台灣里山生活市集－共生好市，里山開集」。

台中分署表示，除首度由兩分署共同主辦，活動也由過去的1天升級為2天，現場集結108個攤位，帶來友善農特產品及加工品、熟食點心、手工藝及社區林業成果推廣等，並推出里山券兌換優惠、DIY手作、部落表演等活動，邀請民眾一同來品嚐、認識「生活、生產、生態」共好的里山行動。

台中分署指出，「里山開集」象徵里山行動已擴大為跨縣市合作，透過市集成為不同地區夥伴交流、分享與合作的平台。透過2天的活動，讓更多民眾認識「每一項產品背後，都有一段土地故事、一項保育行動，以及一群長期投入的地方夥伴」，也讓友善土地的行動從山村走進城市。

現場還有受民眾喜愛的天然苧麻環保提袋、泰雅織帶鑰匙圈等DIY手作、兌換百元里山券等好康預約活動，將於9月23日上午9時起在「林業及自然保育署台中分署」臉書粉絲專頁開放網路報名。

現場也推出「里山券」優惠，台中分署說明，民眾以新台幣100元現金可兌換110元里山券，還準備約500份紀念品摸彩，消費滿500元即可獲得摸彩券，消費滿1500元還能兌換「金線連生態瓶」、「療癒苔球手作」、「棉花糖手作」等DIY體驗，數量有限，歡迎民眾以消費支持農友與在地社區。