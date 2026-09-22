快訊

章子怡顏值大崩壞！臉腫到「眼睛睜不開」 粉絲嚇傻完全認不出

謝宜容遭爆罵下屬「掐死你」轟抗旨欺君 勞動部：霸凌零容忍依法上訴

2600人困成田過夜！他曝另類紀念品「可以帶回家」 網讚：機場稅很值得

聽新聞
0:00 / 0:00

中台灣里山生活市集10/3登場 推友善農特產品

中央社／ 台中22日電

林業及自然保育署台中分署與南投分署攜手合作，將於10月3日、4日在台中市文心森林公園舉辦中台灣里山生活市集，集結108攤，帶來友善農特產品及社區林業成果推廣等。

農業部林業及自然保育署台中分署今天透過新聞稿說明，首度與南投分署攜手合作，邀集台中、南投、彰化、雲林等深耕里山、友善經營的社區、農友夥伴，於10月3日、4日在台中市文心森林公園舉辦「2026中台灣里山生活市集－共生好市，里山開集」。

台中分署表示，除首度由兩分署共同主辦，活動也由過去的1天升級為2天，現場集結108個攤位，帶來友善農特產品及加工品、熟食點心、手工藝及社區林業成果推廣等，並推出里山券兌換優惠、DIY手作、部落表演等活動，邀請民眾一同來品嚐、認識「生活、生產、生態」共好的里山行動。

台中分署指出，「里山開集」象徵里山行動已擴大為跨縣市合作，透過市集成為不同地區夥伴交流、分享與合作的平台。透過2天的活動，讓更多民眾認識「每一項產品背後，都有一段土地故事、一項保育行動，以及一群長期投入的地方夥伴」，也讓友善土地的行動從山村走進城市。

現場還有受民眾喜愛的天然苧麻環保提袋、泰雅織帶鑰匙圈等DIY手作、兌換百元里山券等好康預約活動，將於9月23日上午9時起在「林業及自然保育署台中分署」臉書粉絲專頁開放網路報名。

現場也推出「里山券」優惠，台中分署說明，民眾以新台幣100元現金可兌換110元里山券，還準備約500份紀念品摸彩，消費滿500元即可獲得摸彩券，消費滿1500元還能兌換「金線連生態瓶」、「療癒苔球手作」、「棉花糖手作」等DIY體驗，數量有限，歡迎民眾以消費支持農友與在地社區。

市集 南投 台中

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台灣土肉桂葉創意食譜徵選賽 「桂香藏棗・山林金磚」奪冠

網路揪團「泳渡嘉明湖」 林保署急聲明：嚴格禁止

2026新北海派啟動！秋冬到新北吃海鮮、遊漁港還能抽機車

國泰全國兒繪寫生活動人氣爆棚 本周六新北市仁愛公園熱鬧登場

相關新聞

注意！台中市公園綠地中秋烤肉只能在這2處 違者罰6000

這周末是中秋連續假期，國人習慣在中秋節相約烤肉，不少人會前往公園綠地，台中市建設局表示，中市府採取「指定場地集中管理」，今年開放的2處可烤肉公園分別是清水鰲峰山公園烤肉區和北屯中正露營區，其餘公園禁止烤肉，違者最高罰6000元。

謝典霖被押 許原龍動向受矚

彰化縣議會昨日召開第廿屆第八次定期會，因議長謝典霖涉及賄選與貪汙等案遭羈押禁見，由副議長許原龍代理主持。許原龍雖低調表示「專心做好議會工作」，但隨著謝典霖缺席，許原龍長期布局議長寶座的動態，成為政壇焦點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。