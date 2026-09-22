注意！台中市公園綠地中秋烤肉只能在這2處 違者罰6000

這周末是中秋連續假期，國人習慣在中秋節相約烤肉，不少人會前往公園綠地，台中市建設局表示，中市府採取「指定場地集中管理」，今年開放的2處可烤肉公園分別是清水鰲峰山公園烤肉區和北屯中正露營區，其餘公園禁止烤肉，違者最高罰6000元。

建設局長陳大田表示，中秋節家人團聚，烤肉是熱門活動，市長盧秀燕希望讓民眾烤肉的同時，也要顧及環境永續，低碳過節，因此畫出2處公園綠地供市民烤肉，其他公園、綠地和園道回歸散步、賞月和其他休閒遊憩功能，減少煙霧、垃圾和噪音的影響。

建設局說明，根據台中市公園及行道樹管理自治條例，公園內禁止搭帳棚、生營火、野炊、夜宿和放鞭炮等等，違規者根據自治條例第44條，可處1200到6000元罰鍰，中秋連假期間市府會加強巡查，提醒民眾遵守規定，請勿在非指定場地烤肉。

建設局表示，用烤肉以外的方式過中秋，比如賞月、散步、吃月餅和柚子，也能享受相聚時光，市府近年持續透過美樂地計畫改善公園，中央公園、望高寮公園、市民廣場、秋紅谷公園、湧泉公園、后里森林公園等等，都很適合欣賞夜景和自然景觀。