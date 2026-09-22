謝典霖被押 許原龍動向受矚

彰化縣議會昨日召開第廿屆第八次定期會，因議長謝典霖涉及賄選與貪汙等案遭羈押禁見，由副議長許原龍代理主持。許原龍雖低調表示「專心做好議會工作」，但隨著謝典霖缺席，許原龍長期布局議長寶座的動態，成為政壇焦點。

昨開議進行議案報告及三讀會第一讀會，正值選舉期間，許多議員忙著跑行程拜票而陸續抵達。彰化縣議會公關室強調，議事與行政均依規定啟動代理機制正常運作，司法部分則尊重並依法配合。

許原龍深耕北彰化多年，地方基層與人脈根基雄厚，更是國民黨在彰化整合派系的關鍵角力者，而他更長期布局下屆議長選舉。他與謝典霖四度搭檔正、副議長，早已具備問鼎龍頭的戰力。謝典霖官司纏身、無法主持議事，讓原先隱於幕後的彰化議會「龍頭爭奪戰」浮上檯面。

面對鏡頭，許原龍維持一貫務實姿態，笑稱「自己不擅長講話，代理期間會專心做好議會工作」。但在熟知彰化政局的人士眼中，無疑是「以穩健牌凝聚跨黨派共識」的政治策略。