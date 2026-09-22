聽新聞
0:00 / 0:00

謝典霖被押 許原龍動向受矚

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導

彰化縣議會昨日召開第廿屆第八次定期會，因議長謝典霖涉及賄選與貪汙等案遭羈押禁見，由副議長許原龍代理主持。許原龍雖低調表示「專心做好議會工作」，但隨著謝典霖缺席，許原龍長期布局議長寶座的動態，成為政壇焦點。

昨開議進行議案報告及三讀會第一讀會，正值選舉期間，許多議員忙著跑行程拜票而陸續抵達。彰化縣議會公關室強調，議事與行政均依規定啟動代理機制正常運作，司法部分則尊重並依法配合。

許原龍深耕北彰化多年，地方基層與人脈根基雄厚，更是國民黨在彰化整合派系的關鍵角力者，而他更長期布局下屆議長選舉。他與謝典霖四度搭檔正、副議長，早已具備問鼎龍頭的戰力。謝典霖官司纏身、無法主持議事，讓原先隱於幕後的彰化議會「龍頭爭奪戰」浮上檯面。

面對鏡頭，許原龍維持一貫務實姿態，笑稱「自己不擅長講話，代理期間會專心做好議會工作」。但在熟知彰化政局的人士眼中，無疑是「以穩健牌凝聚跨黨派共識」的政治策略。

謝典霖 彰化 賄選

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

謝典霖及父母涉餐敘賄選 謝衣鳯盼還家人清白

謝典霖議會餐敘涉賄遭羈押 父子向彰院提抗告…在看守所現況曝光

彰化藍營縣長候選人魏平政發表政策白皮書 維持「尊王」原則

彰化縣長公開辯論4人皆同意 縣選委會：公辦政見會不能互相提問

相關新聞

紓解塞車 南港生技園區聯外道9月28日通車

台北市長蔣萬安昨視察國家生技園區聯外道路，宣布二十八日通車，蔣強調「把市民問題放心上且兌現承諾」，過去南港車站到生技園區尖峰至少廿分鐘，未來只需五分鐘；民進黨沈伯洋迎戰蔣「政績牌」，預告下月起有更多市民互動造勢。

三重燒肉店4年3次火災 網友質疑消防安檢

新北市三重區重新路二段連鎖燒肉店「燒肉Smile」前晚發生火災，顧客在混亂中從二樓跳下逃生，所幸僅受輕傷。有網友質疑店家消防安檢有問題，新北市消防局回應，最近一次抽查是去年五月，消防設備均合格，確切起火原因待調查。

強化查緝 新北將成立環保稽查大隊

從山區棄置廢棄物、偷排強酸廢液，到噪音車擾民，環境汙染問題不斷變化，稽查人員也跟著鬥智、鬥勇。新北市環保局規畫成立二級機關「環保稽查大隊」，整併現有稽查科、檢驗科六十六名人員，將再增編廿五名正式公務人員，整合稽查、採樣、檢驗及裁處流程。議員提醒，第一線人力要補足更關鍵，留住專業人才，才能強化稽查量能。

桃市交鋒 黃世杰邀辯論 張善政婉拒

縣市長選戰升溫，多名挑戰者紛紛下辯論戰帖。國民黨桃園市長張善政爭取連任，面對民進黨對手黃世杰要求辯論，昨在議事堂婉拒，但強調將出席公辦政見發表會；台中市長選將民進黨何欣純支持辯論、國民黨江啟臣尊重選委會安排。彰化縣四名縣長參選人都認同辯論，討論縣政發展。

藍批鄭朝方採購陸貨 綠嗆徐欣瑩未利益迴避

新竹縣長選戰持續升溫，藍綠攻防你來我往。國民黨縣長參選人徐欣瑩陣營指控民進黨對手、竹北市長鄭朝方多次採購中國製產品作為節日贈品，「台灣價值何在？」綠營則質疑徐欣瑩的宗教信仰是否未利益迴避？不應讓特定網絡將黑手伸入縣政。

棒球場開幕經費遭疑 竹市府：無挪用

新竹市棒球場改善完工將重啟，預計十一月一日開幕式。民進黨市長參選人莊競程昨開記者會，批評市府挪用教育發展基金中的「生生喝鮮乳」餘款八百萬元及「基層運動選手訓練站」兩千兩百萬元舉辦開幕活動，市府澄清，相關支出未逾越原編列用途，依法依規辦理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。