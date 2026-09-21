低碳過中秋 台中市僅開放2處指定場所供烤肉

中秋烤肉時節即將到來，台中市建設局今天公布，全市公園僅開放「清水區鰲峰山公園烤肉區」及「北屯區中正露營區」2處指定場地供民眾烤肉，其餘公園、綠地及園道均禁止。

25日就是中秋節，為兼顧市民節慶需求及公園環境品質，建設局說明，今年延續公園烤肉分區管理措施，全市公園僅開放「清水區鰲峰山公園烤肉區」及「北屯區中正露營區」供民眾烤肉，其餘公園、綠地及園道均禁止烤肉、野炊。

台中市建設局長陳大田表示，市長盧秀燕重視環境永續，也兼顧市民休閒需求，因此市府並非全面禁止烤肉，而是採取「指定場地集中管理」，讓有烤肉需求的民眾有合法、安全的選擇；其餘公園、綠地及園道則回歸散步、賞月及休閒遊憩功能，減少煙霧、垃圾及噪音對環境及其他遊客的影響，共同維護舒適的公共休憩空間。

除了烤肉歡慶，建設局指出，中秋也可以有不同的過節方式。市府近年持續透過「美樂地計畫」改善公園環境，中央公園、望高寮公園、市民廣場、秋紅谷公園、湧泉公園、后里森林公園、鰲峰山公園及坪林森林公園等，都是適合散步、賞月，欣賞城市夜景或自然景觀的休憩去處，邀請市民與親友走進戶外，在城市綠意中享受團圓時光。

建設局提醒，依「台中市公園及行道樹管理自治條例」相關規定，公園內禁止搭設帳篷、營火、野炊、夜宿及燃放鞭炮等行為，違反規定者依自治條例規定，可處新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰。中秋連假期間，建設局也將加強公園、綠地及園道巡查，呼籲民眾遵守相關規定，勿在非指定場地烤肉或野炊，以免受罰。