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彰化社頭護安宮周邊遊憩設施完工啟用 中秋夜遠眺萬家燈火

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
交通部觀光署參山國家風景區管理處修繕社頭鄉護天宮周邊公共設施，民眾中秋連假可到這裡眺望彰化平原萬家燈火。圖／參山國家風景區管理處提供
交通部觀光署參山國家風景區管理處修繕社頭鄉護天宮周邊公共設施，民眾中秋連假可到這裡眺望彰化平原萬家燈火。圖／參山國家風景區管理處提供

彰化縣社頭鄉護天宮位在八卦山麓，海拔最高點約150公尺，可居高臨下俯視南彰化平原景色，交通部觀光署參山國家風景區管理處斥資1400多萬元修繕公廁、整理周邊環境，趕在中秋節前完工啟用，中秋連假民眾可到護天宮制高點觀賞萬家燈火。

參山國家風景區管理處今在護天宮廣場舉行完工啟用典禮，立法委員陳素月、縣議員蕭妤亘、社頭鄉長蕭浚二等人出席，參山國家風景區管理處長曹忠猷主持典禮時表示，參山處以半年時間重整廟前廣場舖面、整修公廁、建置無障礙設施和綠化景觀，遊憩環境全面升級，並串聯八卦山步道與自行車騎遊，讓護天宮成為八卦山脈觀光新亮點。

曹忠猷細數護天宮旅遊優勢，不但擁有遠眺彰化平原與高鐵列車行經的開闊視野，又鄰近長青自行車道，串聯清水岩、田中森林公園等八卦山風景區景點，一直是自行車族與親子遊客的中途休息站，因此這次（第一階段）改善工程完工，參山處將推動第二期環境優化工程，將改善淋浴間設施、美化周邊環境，進一步提升自行車友、車宿旅客和一般遊客的休憩品質與使用便利性。

參山處提醒，目前護天宮周邊新植草皮仍在養護階段，為確保草皮順利生長和維持後續景觀品質，養護期間車輛暫時無法駛入，一般遊客仍可步行進入，正常使用周邊休憩空間及欣賞景觀。

彰化 中秋 參山

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