彰化社頭護安宮周邊遊憩設施完工啟用 中秋夜遠眺萬家燈火

彰化縣社頭鄉護天宮位在八卦山麓，海拔最高點約150公尺，可居高臨下俯視南彰化平原景色，交通部觀光署參山國家風景區管理處斥資1400多萬元修繕公廁、整理周邊環境，趕在中秋節前完工啟用，中秋連假民眾可到護天宮制高點觀賞萬家燈火。

參山國家風景區管理處今在護天宮廣場舉行完工啟用典禮，立法委員陳素月、縣議員蕭妤亘、社頭鄉長蕭浚二等人出席，參山國家風景區管理處長曹忠猷主持典禮時表示，參山處以半年時間重整廟前廣場舖面、整修公廁、建置無障礙設施和綠化景觀，遊憩環境全面升級，並串聯八卦山步道與自行車騎遊，讓護天宮成為八卦山脈觀光新亮點。

曹忠猷細數護天宮旅遊優勢，不但擁有遠眺彰化平原與高鐵列車行經的開闊視野，又鄰近長青自行車道，串聯清水岩、田中森林公園等八卦山風景區景點，一直是自行車族與親子遊客的中途休息站，因此這次（第一階段）改善工程完工，參山處將推動第二期環境優化工程，將改善淋浴間設施、美化周邊環境，進一步提升自行車友、車宿旅客和一般遊客的休憩品質與使用便利性。

參山處提醒，目前護天宮周邊新植草皮仍在養護階段，為確保草皮順利生長和維持後續景觀品質，養護期間車輛暫時無法駛入，一般遊客仍可步行進入，正常使用周邊休憩空間及欣賞景觀。