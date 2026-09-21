全國故事志工總動員齊聚台中 跨縣市交流分享經驗

台中市立圖書館今天舉辦全國故事志工總動員活動，邀集各縣市志工齊聚台中，金鐘獎戲劇節目最佳女配角林嘉俐及頑石劇團藝術總監郎亞玲分享表演經驗，引導志工說故事更精彩。

中市圖今天在綠美圖舉辦 「2026全國故事志工總動員－拾光．讓故事繼續」，邀集全國各縣市圖書館及學校故事志工齊聚台中，並邀請林嘉俐、郎亞玲分享表演經驗、帶領戲劇工作坊，從聲音、表情、肢體到角色轉換，引導志工將故事說得精彩、演得生動。

台中市文化局副局長施純福會中表示，台中每年辦理超過2800場繪本說故事及演出，吸引逾9萬人次參與，服務遍及校園、社區、社福機構及偏鄉。此次舉辦全國故事志工總動員，除感謝志工長期投入，也透過跨縣市交流與專業培訓，分享服務經驗、激盪創意，持續提升故事服務量能。

兩組故事劇團在活動中輪番登場。其中頑童劇團以「第一名是？」帶領觀眾進入故事情境，林老師兒童故事劇團則以「紅包」展現豐富的說演技巧。繪本登上舞台後，文字透過聲音、表情與肢體轉化為立體鮮明的戲劇，台下志工一邊欣賞、一邊交流說故事訣竅。

對此，有志工分享，平時多以自己的方式說故事，經過這次觀摩，發現聲音、節奏及肢體都能成為說故事的工具，也更有信心嘗試不同的表現方式。

林嘉俐則以「做自己的貴人，也做別人生命中的貴人」分享演藝歷程，從演員的角色詮釋談到情感表達，帶領志工思考如何讓角色更立體；郎亞玲則將舞台搬進工作坊，從「時間、空間、角色、情節」4大元素出發，參與志工在課程中實際練習、彼此交流，從「會說故事」進一步學習「如何演好故事」，提升故事服務的專業與表現力。