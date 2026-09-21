台灣府儒考棚、大屯郡役所營運 中市議員批盧市府「重修復、輕治理」

國定古蹟台中州廳修復工程接近尾聲，市府文化局今年8月31日進駐辦公，預計10月開放。緊鄰州廳的市定古蹟「台灣府儒考棚」日前營運已撤出，大屯郡役所已委外營運，但目前進度卻無聲無息，議員批評盧市府近年文資政策「重修復、輕治理」，「重招商、輕營運」，文化資產修復後卻缺乏後續營運及整體串聯，要求市府重視。

今天市政總質詢，市議員黃守達、謝志忠、王立任點名台灣府儒考棚及大屯郡役所兩個案例，議員表示，台灣府儒考棚2019年花了7千多萬修復，後續委外經營，一度打造成融合藝文與咖啡的質感空間，但今年初舉辦特賣會引爭議，後來經營廠商經營困難今年8月撤出，但有知名廠商主動詢問市府願意進駐做保溫計畫，卻遭文資處拒絕。

黃守達表示，歷史建築大屯郡役所2023年修復完成，並由承億集團得標委外營運，預計明年開放營運，但目前卻仍無聲無息，進度趨近於零，外傳得標廠商萌生退意，讓人質疑廠商會有違約的可能。

文化局長陳佳君指出，目前雙方仍依契約進行中，確實因廠商內部因素出現不同意見，文化局將提高層級、儘速與對方溝通；但目前並未收到廠商以書面或口頭提出終止或調整契約的要求。

至於台灣府儒考棚招標，陳佳君表示，確實有民間團隊前來接洽，但強調不是完全拒絕，可以再進一步討論。

陳佳君強調，台灣府儒考棚是市定古蹟，要以維護古蹟安全為最主要目的，古蹟因為量體不大，且要考量文資結構性問題，在使用內容與人流上都要做綜合考量，導致商業模式難以發揮，會持續朝文資活化的方向努力。