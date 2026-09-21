快訊

才傳復合突報案...李沛綾遭前夫掌摑掐脖「家暴不只1次」家人目睹過程

亞運體操／難度分算錯差點錯過鞍馬決賽 李智凱驚險挑戰3連霸

富邦人壽通訊處喋血！2人刀傷昏迷送醫 案發現場畫面曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

烏日排水積淹水、校舍滲水多年未解 林孟令促市府跨局處解決

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員林孟令要求市府解決烏日排水、國小校舍滲水多年未解的問題。圖／林孟令提供
台中市議員林孟令要求市府解決烏日排水、國小校舍滲水多年未解的問題。圖／林孟令提供

台中市烏日區部分農業灌排系統與民生排水銜接不良，溪南路一段238巷自109年至今逢雨就積淹水，另溪南路一段460巷350弄灌溉溝渠重開後衍生安全疑慮，東園國小長期面臨雨水倒灌及地下室滲水問題。議員要求市府釐清權責、跨局處處理，不能讓地方問題因權責不清一拖再拖。

議員林孟令今天在市議會市政總質詢指出，烏日農業區及非都市計畫土地逐漸住宅化，農田水利署管轄的灌排系統與地方民生排水介面卻未能順利銜接，大雨時容易形成排水瓶頸。尤其溪南路一段238巷一帶，自109年起積淹水問題延續至今，側溝水流進入灌排溝渠時甚至出現逆向匯流，加上電線桿遷移等因素，改善工程遲遲未能完成。

水利局代理局長范世億表示，238巷排水案已協調台電著手遷移電桿，後續規畫將溝渠拓寬至寬150公分、高100公分，並已委託顧問公司重新檢討整體水路銜接設計，同時評估增設防倒灌設施，加速改善工程。

另溪南路一段460巷350弄，林孟令指出，原本已加蓋的農業灌溉溝渠，近期因農田水利署改建工程重新掀開，周邊住宅密集，孩童若不慎跌落恐有安全疑慮。

建設局代理局長陳大田表示，該處當初加蓋是為兼顧道路及行人安全，養工處目前研擬改善方案，考量道路拓寬後，將評估重新加蓋或設置實體人行道，兼顧通行與安全。

東園國小校園周邊有排水倒灌及地下室長期滲水情形，林孟令要求釐清地下水與校舍結構安全是否相關。教育局長蔣偉民表示，已請專業人士協助調查，第一步將委託技師公會鑑定地下水位，確認是否影響校舍主體結構安全，再研擬改善方案。

都發局代理局長李正偉表示，若地下水含砂量過高，過度抽水可能造成地層掏空或土壤液化風險，將配合教育局，協助媒合建築師及土木、結構技師公會進行專業鑑定。

林孟令強調，市民看到的是一個市政府，不應因中央、地方或跨局處權責不清，讓問題一再延宕，要求市府落實會勘共識與工程期程，從整體排水系統著手改善，兼顧居民生活與校園安全。

淹水 校舍 雨水

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

馬太鞍溪堰塞湖潰壩將滿一年 部落北上行政院批災後重建未與部落溝通

桃機第三跑道、航空城開發增排水負擔 南崁溪護岸二期10月發包

完成校園整體規畫最後一塊拼圖 竹蓮國小校園景觀大改造完工

只有宣導還不夠！桃議員要求建立校園防毒守門員制度

相關新聞

不二坊蛋黃酥今現場開賣 排隊人龍爆插隊衝突、警到場排解

彰化排隊名店「不二坊」今天開放現場購買蛋黃酥，不少民眾甚至徹夜排隊，上午人龍從店家門前三民路一路延伸至中民街，綿延約1、200公尺，人潮一度影響車道通行，引發民眾抱怨。現場也傳出插隊糾紛，轄區員警到場排解，並要求排隊民眾不能以椅子占位，也要避免人潮占用車道。

台灣土肉桂葉創意食譜徵選賽 「桂香藏棗・山林金磚」奪冠

台灣山林的土肉桂葉含獨特香氣，也能化身餐桌上的創意食材。林業及自然保育署台中分署昨在豐原區南村里活動中心舉辦「土肉桂葉創意食譜徵選賽」，以「食當季、吃在地」為理念，共10組團隊進入決選，最後由國立苗栗農工食品加工科以「桂香藏棗・山林金磚」榮獲第一名。

烏日排水積淹水、校舍滲水多年未解 林孟令促市府跨局處解決

台中市烏日區部分農業灌排系統與民生排水銜接不良，溪南路一段238巷自109年至今逢雨就積淹水，另溪南路一段460巷350弄灌溉溝渠重開後衍生安全疑慮，東園國小長期面臨雨水倒灌及地下室滲水問題。議員要求市府釐清權責、跨局處處理，不能讓地方問題因權責不清一拖再拖。

彰化溪湖發重陽禮金爆行政不中立爭議 公所：已貼公告表立場

彰化縣溪湖鎮公所今在三樓會議廳分送重陽敬老禮金，有候選人穿競選背心進入會場向民眾打招呼，其餘候選人被擋在鎮公所以外，因此質疑鎮公所袒護「鎮長人馬」；鎮公所表示，法令沒規定候選人穿競選背心不能到發放重陽敬老金的場所，不過鎮公所張貼公告避免再發生這類事情。

謝典霖遭押後彰化議會首度開議 副議長許原龍代理主持引關注

彰化縣議會今天召開第20屆第8次定期會，因彰化縣議會議長謝典霖涉及賄選及貪汙等案遭羈押禁見，今天由副議長許原龍代理主席職務主持。許原龍表示，代理這段期間就是專心把議會工作做好，態度低調。

台中三大自行車道也有科技執法 違規騎進最高罰1800元、已罰173件

台中市區道路科技執法開罰案件多，台中三大自行車道也有科技執法，違規騎進最高罰1800元，目前已罰173件；台中「東豐自行車綠廊」、「后豐自行車道」及「潭雅神綠園道」是中部熱門自行車路線，台中市政府觀光旅遊局表示，為防止汽、機車及微型電動二輪車違規駛入、與自行車及行人爭道，除持續改善人車分流設施，今年7月設車牌辨識科技執法，透過24小時全天候辨識強化違規管理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。