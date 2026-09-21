烏日排水積淹水、校舍滲水多年未解 林孟令促市府跨局處解決

台中市烏日區部分農業灌排系統與民生排水銜接不良，溪南路一段238巷自109年至今逢雨就積淹水，另溪南路一段460巷350弄灌溉溝渠重開後衍生安全疑慮，東園國小長期面臨雨水倒灌及地下室滲水問題。議員要求市府釐清權責、跨局處處理，不能讓地方問題因權責不清一拖再拖。

議員林孟令今天在市議會市政總質詢指出，烏日農業區及非都市計畫土地逐漸住宅化，農田水利署管轄的灌排系統與地方民生排水介面卻未能順利銜接，大雨時容易形成排水瓶頸。尤其溪南路一段238巷一帶，自109年起積淹水問題延續至今，側溝水流進入灌排溝渠時甚至出現逆向匯流，加上電線桿遷移等因素，改善工程遲遲未能完成。

水利局代理局長范世億表示，238巷排水案已協調台電著手遷移電桿，後續規畫將溝渠拓寬至寬150公分、高100公分，並已委託顧問公司重新檢討整體水路銜接設計，同時評估增設防倒灌設施，加速改善工程。

另溪南路一段460巷350弄，林孟令指出，原本已加蓋的農業灌溉溝渠，近期因農田水利署改建工程重新掀開，周邊住宅密集，孩童若不慎跌落恐有安全疑慮。

建設局代理局長陳大田表示，該處當初加蓋是為兼顧道路及行人安全，養工處目前研擬改善方案，考量道路拓寬後，將評估重新加蓋或設置實體人行道，兼顧通行與安全。

東園國小校園周邊有排水倒灌及地下室長期滲水情形，林孟令要求釐清地下水與校舍結構安全是否相關。教育局長蔣偉民表示，已請專業人士協助調查，第一步將委託技師公會鑑定地下水位，確認是否影響校舍主體結構安全，再研擬改善方案。

都發局代理局長李正偉表示，若地下水含砂量過高，過度抽水可能造成地層掏空或土壤液化風險，將配合教育局，協助媒合建築師及土木、結構技師公會進行專業鑑定。

林孟令強調，市民看到的是一個市政府，不應因中央、地方或跨局處權責不清，讓問題一再延宕，要求市府落實會勘共識與工程期程，從整體排水系統著手改善，兼顧居民生活與校園安全。