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彰化溪湖發重陽禮金爆行政不中立爭議 公所：已貼公告表立場

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪湖鎮公所在一樓大門張貼公告。圖／溪湖鎮公所提供
彰化縣溪湖鎮公所在一樓大門張貼公告。圖／溪湖鎮公所提供

彰化縣溪湖鎮公所今在三樓會議廳分送重陽敬老禮金，有候選人穿競選背心進入會場向民眾打招呼，其餘候選人被擋在鎮公所以外，因此質疑鎮公所袒護「鎮長人馬」；鎮公所表示，法令沒規定候選人穿競選背心不能到發放重陽敬老金的場所，不過鎮公所張貼公告避免再發生這類事情。

溪湖鎮分梯次在多個社區活動中心發送重陽敬老禮金，其中東寮里鄰近鎮公所就移到鎮公所三樓會議廳發放，有鎮民認為某些民代候選人是「鎮長人馬」，向鎮民代表楊淑靜投訴。

楊淑靜趕到鎮公所三樓會議廳，看見民眾所投訴內容。她說，接到投訴指稱鎮公所行政不中立，鎮長、鎮民代表候選人不能進會場，唯特定候選人可穿競選背心進入鎮公所和會場民眾打招呼，其餘候選人被鎮公所趕出去，她對鎮公所明顯雙標作法強烈不滿。

楊淑靜表示，行政中立不能流於口號，她不反對任何人參與公共活動，但不希望選舉成為彼此攻擊的工具，行政中立的核心就是公平；依法行政的基礎，就是一致。

鎮公所主任秘書顏明亮說，鎮公所重陽禮金發放活動期間，為避免各參選人影響發放作業，原規範勿進入會場發放文宣，因法令沒禁止穿著競選背心的候選人不能進入發放重陽禮金會場，民眾既有投訴，鎮公所在第一時間勸離候選人。

顏明亮說，即使法令沒明文禁止，但開放重陽敬老禮金會場讓穿著競選背心的候選人進入打招呼恐遭非議，鎮公所已增加規範，要求各候選人勿穿競選背心到發放重陽禮金的場所從事競選活動，並且強調今穿競選背心到鎮公所三樓會議廳的不是什麼鎮長人馬，請民眾不要以訛傳訛。

彰化縣溪湖鎮公所今在三樓會議廳發放東寮里重陽敬老禮金。圖／鎮民代表楊淑靜提供
彰化縣溪湖鎮公所今在三樓會議廳發放東寮里重陽敬老禮金。圖／鎮民代表楊淑靜提供

2026九合一選舉 彰化縣選舉 重陽敬老禮金

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