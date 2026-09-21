流標7次再增資…南投埔里地政老宿舍重建終發包 最快10月動工

南投縣政府為活化大埔里地區地政空間，並提高測量員留任誘因，規畫重建當地職務宿舍，但重建案流標7次，遲未順利發包，縣議員今質詢重建進度，縣府表示，增資至5400萬元後已順利發包，最快今年10月動工，一樓將設托育中心。

縣議員吳國昌指出，地政工作業務繁忙，埔里地政事務所更因管轄範圍廣闊，涵蓋埔里、國姓、魚池與仁愛4鄉鎮，工作得頻繁進出偏鄉山區，舟車勞頓，甚至會遭遇落石坍方，具危險性，導致人員派任不到任、離職率高等狀況，長期缺員。

為提高其人員留任誘因，2023年即提醒縣府應設法減輕業務負擔，並建議活化改善該所位在北辰街與復興路口、已逾50年的老舊宿舍，縣長許淑華為此會勘也當場決定啟動重建，但該重建案2年多來流標7次，至今未動工，進度為何？

地政處表示，近年因國際戰爭、建築物料波動及土方清運等因素影響工程發包，原編列預算3000多萬元重建，經調整設計將興建近200坪的4層樓全新建築，經費則增至5400萬元，日前已順利發包，最快10月動土，一樓將供托嬰之用。

南投縣長許淑華則說，埔里地政業務繁重且宿舍老舊，縣府為此籌措經費重建，並調整人力配置，增設仁愛測量站，透過山區配置專責人力，減輕埔里地政留才壓力，如今其宿舍重建案將動工，當地員工將能擁有設備齊全的宿舍，安心上班。

此外，為友善育兒，縣府近年加速於全縣13鄉鎮市布建托育中心，因此該宿舍新建後，2至4樓將作為員工宿舍，一樓空間則將作為托育服務中心，提供臨時托育的彈性服務，支應當地托育需求，方便需要臨托的家長能兼顧育兒與工作。