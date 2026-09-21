謝典霖遭押後彰化議會首度開議 副議長許原龍代理主持引關注

彰化縣議會今天召開第20屆第8次定期會，因彰化縣議會議長謝典霖涉及賄選及貪汙等案遭羈押禁見，今天由副議長許原龍代理主席職務主持。許原龍表示，代理這段期間就是專心把議會工作做好，態度低調。

今天開議氣氛一如往常，不過正值選舉期間，不少議員忙著跑行程、拜票，較晚才陸續抵達議事廳，會中進行議案報告及三讀會議第一讀會。

彰化縣議會公關室指出，目前各項議事及行政業務均正常運作，相關職務將依規定啟動代理機制；涉及司法調查部分，議會尊重司法程序，並依法配合。

由於許原龍長期布局下屆正、副議長，如今謝典霖無法主持議事，也讓議會龍頭之爭受到關注。不過，許原龍今天受訪表示，自己不擅長講話，代理期間會專心做好議會工作。

另外，彰化縣長王惠美任期即將屆滿，縣府日前發布3名一級主管人事異動，今天也在定期會中介紹新任財政處長蕭源廷、工務處長陳銘男及計畫處長陳金哲的學經歷。