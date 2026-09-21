快訊

二度傷害！議員揭台中公所女職員1天遭猥褻10多次 因程序瑕疵重啟調查

半導體跨入材料新戰場 「造光路、挖水路」並進

時尚圈第一貴公子人生謝幕！傳奇超模辛蒂克勞馥27歲帥兒離世

聽新聞
0:00 / 0:00

不二坊蛋黃酥今現場開賣 排隊人龍爆插隊衝突、警到場排解

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化排隊名店「不二坊」今天開放現場購買蛋黃酥，不少民眾甚至徹夜排隊，上午人龍從店家門前三民路一路延伸至中民街，綿延約1、200公尺。記者林敬家／攝影
彰化排隊名店「不二坊」今天開放現場購買蛋黃酥，不少民眾甚至徹夜排隊，上午人龍從店家門前三民路一路延伸至中民街，綿延約1、200公尺。記者林敬家／攝影

彰化排隊名店「不二坊」今天開放現場購買蛋黃酥，不少民眾甚至徹夜排隊，上午人龍從店家門前三民路一路延伸至中民街，綿延約1、200公尺，人潮一度影響車道通行，引發民眾抱怨。現場也傳出插隊糾紛，轄區員警到場排解，並要求排隊民眾不能以椅子占位，也要避免人潮占用車道。

今天上午9點21分適逢國家防災演習，所有人的手機同時響起地震速報警示聲，不少排隊民眾突然被聲響嚇了一跳，也成為漫長排隊過程中的插曲。

今天店家重新開放現場購買，吸引大批人潮湧入，從清晨就陸續有人排隊，甚至有人提前一晚到場。不二坊蛋黃酥每盒6顆300元、15顆750元，因中秋節前夕店家暫停現場販售，只接受電話訂單，加上本周就是中秋連假，不少民眾有送禮需求，選擇加價向代購業者購買。

由於蛋黃酥難以購得，代購價格近1個月來持續上漲，以15顆一盒為例，代購價一度飆至2000元，不過今天店家現場開賣後，現場代購價格約落在1500元。

警方表示，因排隊人潮眾多，有民眾反映影響交通，提醒民眾排隊時不要占用車道，也不能以椅子等物品占位，以免影響交通及造成其他民眾不便。

彰化排隊名店「不二坊」今天開放現場購買蛋黃酥，不少民眾甚至徹夜排隊，上午人龍從店家門前三民路一路延伸至中民街，綿延約1、200公尺。記者林敬家／攝影
彰化排隊名店「不二坊」今天開放現場購買蛋黃酥，不少民眾甚至徹夜排隊，上午人龍從店家門前三民路一路延伸至中民街，綿延約1、200公尺。記者林敬家／攝影

蛋黃酥 不二坊 衝突 彰化

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

iPhone 18 Pro系列開賣！燦坤內湖旗艦店湧人潮 工程師果粉為愛排隊

蛋黃酥放微波爐竟「爆炸」！消防局曝原因 加熱前一步驟別漏掉

遠傳iPhone 18 Pro系列開賣會近20年老客戶二度搶頭香！加碼獲得iPad

一碗芒果冰排隊 1 小時！「冰館」曾日湧千人，永康街最風光歲月成追憶

相關新聞

不二坊蛋黃酥今現場開賣 排隊人龍爆插隊衝突、警到場排解

彰化排隊名店「不二坊」今天開放現場購買蛋黃酥，不少民眾甚至徹夜排隊，上午人龍從店家門前三民路一路延伸至中民街，綿延約1、200公尺，人潮一度影響車道通行，引發民眾抱怨。現場也傳出插隊糾紛，轄區員警到場排解，並要求排隊民眾不能以椅子占位，也要避免人潮占用車道。

台灣土肉桂葉創意食譜徵選賽 「桂香藏棗・山林金磚」奪冠

台灣山林的土肉桂葉含獨特香氣，也能化身餐桌上的創意食材。林業及自然保育署台中分署昨在豐原區南村里活動中心舉辦「土肉桂葉創意食譜徵選賽」，以「食當季、吃在地」為理念，共10組團隊進入決選，最後由國立苗栗農工食品加工科以「桂香藏棗・山林金磚」榮獲第一名。

謝典霖遭押後彰化議會首度開議 副議長許原龍代理主持引關注

彰化縣議會今天召開第20屆第8次定期會，因彰化縣議會議長謝典霖涉及賄選及貪汙等案遭羈押禁見，今天由副議長許原龍代理主席職務主持。許原龍表示，代理這段期間就是專心把議會工作做好，態度低調。

台中三大自行車道也有科技執法 違規騎進最高罰1800元、已罰173件

台中市區道路科技執法開罰案件多，台中三大自行車道也有科技執法，違規騎進最高罰1800元，目前已罰173件；台中「東豐自行車綠廊」、「后豐自行車道」及「潭雅神綠園道」是中部熱門自行車路線，台中市政府觀光旅遊局表示，為防止汽、機車及微型電動二輪車違規駛入、與自行車及行人爭道，除持續改善人車分流設施，今年7月設車牌辨識科技執法，透過24小時全天候辨識強化違規管理。

中秋、教師節連假 豐原地區代檢廠暫停驗車

豐原監理站表示，豐原監理站及所轄汽車代檢廠於中秋、教師節連續假期，9月25日至9月28日暫停受理汽車檢驗服務。如果車輛應到檢日期最後一天剛好在連續假期期間，可順延至假期結束後第一個上班日9月29日完成車輛檢驗，逾期仍未參加車輛定期檢驗者，將依道路交通管理處罰條例規定處以900元以上1800元以下罰鍰，逾期6個月以上者，會被註銷車輛牌照。

4天連假車潮來了！國1埔鹽系統分時段封閉 鹿港天后宮周邊也管制

中秋節、教師節適逢4天連假，彰化縣警察局提醒，國道1號埔鹽系統交流道9月25、26日上午5時至中午12時封閉南向入口，9月27、28日中午12時至晚間9時封閉北向入口，呼籲用路人提前規劃替代道路，避開壅塞。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。