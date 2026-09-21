不二坊蛋黃酥今現場開賣 排隊人龍爆插隊衝突、警到場排解

彰化排隊名店「不二坊」今天開放現場購買蛋黃酥，不少民眾甚至徹夜排隊，上午人龍從店家門前三民路一路延伸至中民街，綿延約1、200公尺，人潮一度影響車道通行，引發民眾抱怨。現場也傳出插隊糾紛，轄區員警到場排解，並要求排隊民眾不能以椅子占位，也要避免人潮占用車道。

今天上午9點21分適逢國家防災演習，所有人的手機同時響起地震速報警示聲，不少排隊民眾突然被聲響嚇了一跳，也成為漫長排隊過程中的插曲。

今天店家重新開放現場購買，吸引大批人潮湧入，從清晨就陸續有人排隊，甚至有人提前一晚到場。不二坊蛋黃酥每盒6顆300元、15顆750元，因中秋節前夕店家暫停現場販售，只接受電話訂單，加上本周就是中秋連假，不少民眾有送禮需求，選擇加價向代購業者購買。

由於蛋黃酥難以購得，代購價格近1個月來持續上漲，以15顆一盒為例，代購價一度飆至2000元，不過今天店家現場開賣後，現場代購價格約落在1500元。

警方表示，因排隊人潮眾多，有民眾反映影響交通，提醒民眾排隊時不要占用車道，也不能以椅子等物品占位，以免影響交通及造成其他民眾不便。