引進無人機拍攝 中市府納入空間資訊網供瀏覽查詢

為提升地籍測量與空間資訊的精度與時效性，台中市地政局今天表示，引進高效能無人機拍攝並製作高精度正射影像，全面納入「158PLUS空間資訊網」，提供各界瀏覽查詢使用。

面對全球氣候變遷與淨零碳排的嚴峻挑戰，地政局透過新聞稿說明，持續擴大「158PLUS空間資訊網3D建物查詢服務」，已建置並整合自民國110年至115年第2季辦理建物第一次登記的資料，完成約10萬7500戶3D建物模型，讓城市空間管理正式邁入透明、高效的數位時代。

地政局表示，引進高效能無人機拍攝並製作高精度正射影像，作為地籍測量的重要輔助資訊，並全面將高解析度影像納入「158PLUS空間資訊網」，提供各界瀏覽查詢使用。

地政局指出，這項結合無人機科技的技術，不僅讓第一線測量作業更具精確性與機動性，也讓市民與各界透過網路就能俯瞰即時、清晰的城市地景與土地現況，大幅提升圖資應用的豐富度與便利性。

地政局長曾國鈞表示，透過這項服務，不僅呼應永續發展與簡政便民理念，更讓不動產從業人員與市民免去舟車勞頓，透過網路即可隨時查詢3D建物、產權範圍、實價登錄資訊及無人機正射影像，打造「所見即所得」的透明環境，並減少紙本印製與交通碳足跡，實踐綠色辦公。

具體應用層面，曾國鈞說明，三維空間數據與無人機正射影像可發揮關鍵的永續效益。在協助都市低碳轉型時，可作為評估建築日照權、風向模擬及能耗分析的重要科學依據，輔助業界推動綠建築；在智慧防災、土地開發評估與測量作業上，更能大幅提升災害潛勢分析與地籍管理的精準度，強化城市的防救災韌性，全面守護市民的生命財產安全。