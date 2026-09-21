台中三大自行車道也有科技執法 違規騎進最高罰1800元、已罰173件

台中市區道路科技執法開罰案件多，台中三大自行車道也有科技執法，違規騎進最高罰1800元，目前已罰173件；台中「東豐自行車綠廊」、「后豐自行車道」及「潭雅神綠園道」是中部熱門自行車路線，台中市政府觀光旅遊局表示，為防止汽、機車及微型電動二輪車違規駛入、與自行車及行人爭道，除持續改善人車分流設施，今年7月設車牌辨識科技執法，透過24小時全天候辨識強化違規管理。

今年7月設科技執法車牌辨識系統，台中市觀旅局表示，目前已取締173件，包括東豐自行道67件、后豐鐵馬道26件、潭雅神綠園道80件，提醒民眾不要再違規。

台中市觀旅局長陳美秀表示，三大自行車道沿線導入科技執法系統，可全天候辨識違規駛入的汽車、機車及微型電動二輪車，系統發現違規情形後，將自動辨識並記錄車牌等相關資訊，提供警方後續依法查處。透過科技輔助執法，提升違規取締效率，也盼降低車輛違規駛入情形，減少與自行車騎士、行人交織衝突的風險，讓民眾能更安心享受騎乘及休憩時光。

觀旅局指出，「東豐自行車綠廊」、「后豐自行車道」及「潭雅神綠園道」均屬特定用途道路，汽車、機車及微型電動二輪車不得任意駛入；違規者將依道路交通管理處罰條例第45條規定，處新台幣600元以上、1800元以下罰鍰。觀旅局呼籲用路人遵守相關規定，尊重自行車騎士及行人路權，共同維護安全的遊憩空間。

觀旅局表示，近年自行車休閒旅遊風氣盛行，三大自行車道串聯山城及沿線特色景點，是台中重要的自行車觀光廊帶。未來將持續觀察科技執法實施成效，並依實際使用及安全需求滾動檢討相關設施與管理措施，兼顧自行車騎乘、步行休憩及觀光品質，持續打造安心、友善的自行車旅遊環境。

台中市「東豐自行車綠廊」、「后豐自行車道」及「潭雅神綠園道」是中部熱門自行車休閒路線，台中市政府觀光旅遊局為防止汽、機車及微型電動二輪車違規駛入、與自行車及行人爭道，今年7月設牌辨識科技執法，透過24小時全天候辨識強化違規管理。圖／台中市觀旅局提供

台中市「東豐自行車綠廊」、「后豐自行車道」及「潭雅神綠園道」是中部熱門自行車休閒路線，台中市政府觀光旅遊局為防止汽、機車及微型電動二輪車違規駛入、與自行車及行人爭道，今年7月設牌辨識科技執法，透過24小時全天候辨識強化違規管理。圖／台中市觀旅局提供

台中市「東豐自行車綠廊」、「后豐自行車道」及「潭雅神綠園道」是中部熱門自行車休閒路線，台中市政府觀光旅遊局為防止汽、機車及微型電動二輪車違規駛入、與自行車及行人爭道，今年7月設牌辨識科技執法，透過24小時全天候辨識強化違規管理。記者游振昇／攝影