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台灣土肉桂葉創意食譜徵選賽 「桂香藏棗・山林金磚」奪冠

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
「桂香藏棗・山林金磚」作品構思巧妙，土肉桂融入法式點心費南雪，搭配苗栗在地金棗，酸甜恰到好處，榮獲第一名。圖／林業及自然保育署台中分署提供
「桂香藏棗・山林金磚」作品構思巧妙，土肉桂融入法式點心費南雪，搭配苗栗在地金棗，酸甜恰到好處，榮獲第一名。圖／林業及自然保育署台中分署提供

台灣山林的土肉桂葉含獨特香氣，也能化身餐桌上的創意食材。林業及自然保育署台中分署昨在豐原區南村里活動中心舉辦「土肉桂葉創意食譜徵選賽」，以「食當季、吃在地」為理念，共10組團隊進入決選，最後由國立苗栗農工食品加工科以「桂香藏棗・山林金磚」榮獲第一名。

林業保育署台中分署表示，土肉桂為台灣原生樹種，在出雲山苗圃培育的土肉桂苗為肉桂醛品系，葉片富含甜、香、微辣等風味，可應用於茶飲、食品及香氛產品，也具備發展日常料理食材的潛力。本次食譜徵選以「土肉桂葉」為創作主角，鼓勵參賽者突破既有食材想像，從料理風味、食材搭配及視覺呈現等面向發揮創意，讓原本生長於山林中的一片葉子，轉化為餐桌上的特色風味。

參賽作品中，參賽者發現土肉桂葉所散發的香氣清新且具有層次，搭配不同食材及烹調方式，能呈現截然不同的風味。評審就「土肉桂葉運用」、「食譜完整度」、「創意特色」及「產業推廣」等面向評分，在激烈評審討論後，由國立苗栗農工食品加工科以「桂香藏棗・山林金磚」獲得第一名，作品以土肉桂粉融合法式點心，搭配苗栗在地金棗，巧妙呈現山林食材與地方特色的創意結合。

第二名來自台北，以土肉桂葉結合傳統醃漬、蒸製及煙燻等多重技法的「桂香茶燻・土肉桂葉燻雞腿」作品獲得評審肯定，第三名「土肉桂焦糖南瓜巴斯克」以南瓜作為盛器，將土肉桂的香氣融入奶油乳酪與焦糖，堆疊出豐富而細緻的風味層次；現場也開放民眾票選，由大雪山林業生產合作社以「土肉桂露紅麴米糕」作品獲得最佳人氣獎，透過評審評分與民眾參與，讓料理創意與在地特色相互交流。

台中分署表示，推動土肉桂產業是提供優良苗木，更將從栽植管理、葉片採收、加工利用、產品開發到消費端，逐步串聯完整產業鏈，並透過食農教育、創意應用及產業加值，將土肉桂從山林帶進餐桌，讓民眾認識台灣原生植物的多元價值與永續利用潛力。

大雪山林業生產合作社近年致力發展土肉桂產業，以「土肉桂露紅麴米糕」榮獲現場最佳人氣獎。圖／林業及自然保育署台中分署提供
大雪山林業生產合作社近年致力發展土肉桂產業，以「土肉桂露紅麴米糕」榮獲現場最佳人氣獎。圖／林業及自然保育署台中分署提供

「桂香茶燻・土肉桂葉燻雞腿」，將土肉桂葉結合傳統醃漬、蒸製及煙燻等多重技法，展現土肉桂葉應用於鹹食料理的豐富可能，榮獲第二名。圖／林業及自然保育署台中分署提供
「桂香茶燻・土肉桂葉燻雞腿」，將土肉桂葉結合傳統醃漬、蒸製及煙燻等多重技法，展現土肉桂葉應用於鹹食料理的豐富可能，榮獲第二名。圖／林業及自然保育署台中分署提供

以南瓜作為盛器，將土肉桂香氣融入奶油乳酪，搭配焦糖製作「土肉桂焦糖南瓜巴斯克」，創意呈現土肉桂與甜點的多元風味，榮獲第三名。圖／林業及自然保育署台中分署提供
以南瓜作為盛器，將土肉桂香氣融入奶油乳酪，搭配焦糖製作「土肉桂焦糖南瓜巴斯克」，創意呈現土肉桂與甜點的多元風味，榮獲第三名。圖／林業及自然保育署台中分署提供

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