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中秋、教師節連假 豐原地區代檢廠暫停驗車

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
豐原監理站及所轄汽車代檢廠於中秋、教師節連續假期，9月25日至28日，暫停受理汽車檢驗服務。圖／豐原監理站提供
豐原監理站及所轄汽車代檢廠於中秋、教師節連續假期，9月25日至28日，暫停受理汽車檢驗服務。圖／豐原監理站提供

豐原監理站表示，豐原監理站及所轄汽車代檢廠於中秋教師節連續假期，9月25日至9月28日暫停受理汽車檢驗服務。如果車輛應到檢日期最後一天剛好在連續假期期間，可順延至假期結束後第一個上班日9月29日完成車輛檢驗，逾期仍未參加車輛定期檢驗者，將依道路交通管理處罰條例規定處以900元以上1800元以下罰鍰，逾期6個月以上者，會被註銷車輛牌照。

豐原監理站長朱豐誠表示，驗車定檢期限將屆滿的車主，應提早安排車輛定期保養及檢驗，除確保車輛性能保持最佳狀態及行車安全外，亦能避免連續假期結束後，車輛大排長龍等候驗車情形，建議民眾可多利用車輛代檢廠服務，提醒車主每家代檢廠車輛驗車數有限制，可利用台中區監理所首頁點選導航專區、公路電子監理服務網或使用監理服務App等管道查詢代檢廠地址、電話及每日驗車餘額等資訊。

豐原 連假 教師節 中秋 監理站

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