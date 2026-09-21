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盧秀燕：卸任前完成中火減煤拆煤 守護中部民眾呼吸權

中央社／ 台中21日電

台中市長盧秀燕今天表示，她最重要的施政目標就是要改善空污，中火減煤拆煤，這是對中部居民的許諾，卸任前3個月「我們做到了」，維護中部地區民眾的呼吸權。

行政院9月17日核發台中火力發電廠拆除2部老舊燃煤機組許可。台中市政府19日接獲公文後，隨即核發中火燃氣機組固定污染源操作許可證。

盧秀燕今天列席市議會備詢前，接受媒體聯訪表示，她最重要的施政目標就是要改善空污，過去幾年成效良好，最重要也是最後一步就是中火的減煤拆煤，這是對中部居民的許諾，現在已經做到了。

她提到，中央與地方政府有協議，一比一的增氣拆煤，公文一到雖是假日，市府一秒不敢耽誤，同天發出燃氣機組操作許可證的執照。最重要的目的就是守護民眾的健康，維護中部地區民眾的呼吸權。

盧秀燕表示，她很高興在卸任前的3個多月，完成最後一步對民眾的許諾，未來還要繼續努力，不會因此自滿，捍衛呼吸權、捍衛天空，守護民眾的健康。

盧秀燕 中火 台中

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