4天連假車潮來了！國1埔鹽系統分時段封閉 鹿港天后宮周邊也管制

中秋節、教師節適逢4天連假，彰化縣警察局提醒，國道1號埔鹽系統交流道9月25、26日上午5時至中午12時封閉南向入口，9月27、28日中午12時至晚間9時封閉北向入口，呼籲用路人提前規劃替代道路，避開壅塞。

南向車流可由台76線埔心交流道下匝道，經埔心聯絡道、縣道148線（員鹿路）前往國道1號員林交流道；或由台76線埔鹽交流道轉台19線，再接縣道148線前往員林交流道。北向則可由台76線埔鹽交流道轉台19線前往國道1號彰化交流道，或經縣道144線銜接台61線。

警方指出，國道1號彰化、員林交流道連假期間可能因匝道儀控造成車流回堵，員林、溪湖地區可改走縣道148線、台1線、台19線及縣道150線，改由北斗交流道上國道1號；彰化地區可經縣道138甲線改由和美交流道上國道3號，或利用台19線、縣道142線、縣道144線改走台61線；鹿港地區則可利用縣道144線前往台61線。

連假期間，鹿港古蹟區及天后宮周邊也將視人車流量彈性管制，警方建議民眾將車輛停放在鎮內停車場，再轉乘MOOVO共享電動自行車遊覽。外縣市遊客可由國道1號彰化交流道下交流道，經彰鹿路進入鹿港，或利用台76線、台17線、台61線接縣道144線前往。

警方提醒，連假出發前應檢查車況，行車途中切勿疲勞駕駛，並留意CMS電子看板及收聽警廣，掌握即時路況，提前避開壅塞路段。