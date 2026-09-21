星期評論／校事案先篩再查 南投經驗可借鑒

南投縣政府率先在校事案件進入正式調查前設「不當管教預審小組」，先篩檢案件是否具體、情節是否重大；實施後，案件成案率從約八成六降至兩成左右。

校事會議原本是處理不適任教師、保障學生受教權，但過去只要提出檢舉，案件就可能進入調查程序，親師溝通不良、一般管教爭議也可能被當成校事案件處理。教師得接受訪談、準備資料，校長、主任也要投入大量行政時間，形成「小案大辦」。

南投縣的做法，是在正式調查前多一道把關。案件提出後，先檢視是否有具體的人、事、時、地、物，以及情節是否重大；如果只是一般親師衝突或輕微管教爭議，就先由學校溝通、輔導處理，不必一律啟動完整調查。真正涉及重大不當管教或教師不適任的案件，再進入校事程序。

這套做法值得其他縣市參考。過去學校面對檢舉，為避免被質疑吃案，往往傾向「有案就送」，結果大量行政人力耗在爭議較小的案件。若教育主管機關能建立一致的受理標準，再依案件情節分級處理，就能讓學校有依循，也把有限的調查資源留給真正需要處理的案件。

但「分流」不能變成降低學生保障。涉及體罰、重大不當管教或學生安全的案件，仍應依法調查；對於事證不足或情節輕微的案件，則可透過溝通、輔導等方式處理，避免所有衝突都走同一套高強度程序。

教育部今年調整納入受理判斷及分流機制，將進一步修法，廣納更多意見，但關鍵仍在切合教育現場。南投經驗顯示，校事制度改革不必只有「全面調查」或「完全不辦」兩條路，而是要先把案件分清楚。

對其他縣市而言，南投的做法提供一個簡單方向：先判斷案件性質，再決定處理方式；該調查的不能少，不必調查的也不要過度處理。如此才能同時保障學生權益，也讓教師保有合理的教學與管教空間，降低「小案大辦」造成的行政負擔。