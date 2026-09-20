千人環湖健走挺失智友善 「忘不了的愛」倡肌耐力防失智

「失智不是正常老化，預防要從日常做起！」配合國際失智症月，社團法人中華民國失智者照顧協會今天在台中帝國糖廠、星泉湖畔舉辦第24屆「忘不了的愛－憶智守護・健走同行」公益活動，號召千人環湖健走，透過運動與互動宣導失智預防，失智友善代言人謝祖武也到場響應，盼讓更多人了解「失智不是正常老化」，從日常生活開始守護自己與家人的記憶。

協會新任理事長、創會醫師卓良珍表示，早年在台中榮總精神科服務時，發現失智患者不僅需要照顧，家屬長期承受的身心壓力更令人心疼，部分照顧者甚至因此出現嚴重身心症。這份感受也促使他投入失智症照顧工作，協會從醫院走進社區，持續推動失智預防、照顧服務及友善宣導。

卓良珍指出，近年協會成立「肌智館」，積極推廣「肌耐力防失智」理念，透過肌力訓練及健康生活，協助銀髮長者、失智者與照顧者維持身體功能與生活品質；這次健走活動正是希望以輕鬆方式提醒民眾，預防失智可以從運動做起。

台中市衛生局專門委員王碧蘭表示，協會長期深耕台中，除提供在地失智照顧服務，也持續推動失智據點及友善宣導，市府將持續與民間合作，打造失智友善城市。運動局專門委員林宜萱也肯定協會推廣「肌耐力防失智」，認為運動是維持健康的重要方式。

活動現場並設認知功能篩檢、長照諮詢、防走失及反詐騙等宣導攤位，另安排長輩表演。主辦單位9月同步推出「拾光放映」主題特展，至9月30日止，邀請民眾透過影像與互動，認識失智者及照顧者的生活故事。

主辦單位即日起至30日也在帝國糖廠推出「拾光放映」主題特展，透過影像與互動展示，帶民眾看見失智者與照顧者的生活故事。展覽每日10時至18時開放，週一休館，並提供團體導覽預約及「六色套印明信片」體驗，邀請民眾在國際失智症月，一起用理解取代距離，用陪伴守護記憶。

社團法人中華民國失智者照顧協會，響應國際失智症月！第24屆「忘不了的愛」健走暨展覽今在帝國糖廠溫馨登場！ 圖／協會提供